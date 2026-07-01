Jermaine Jacksons Versäumnisurteil wurde aufgehoben

Jermaine Jackson (71) hat in dem laufenden Vergewaltigungsverfahren gegen ihn einen juristischen Teilerfolg erzielt. Richterin Elaine Mandel hob am 30. Juni das Versäumnisurteil über 6,5 Millionen US-Dollar auf, das zuvor zugunsten der Klägerin Rita Butler Barrett gesprochen worden war. Sie wirft Jermaine vor, sie im Frühjahr 1988 in ihrem Haus im kalifornischen Encino ohne Ankündigung aufgesucht und vergewaltigt zu haben. Der Musiker bestreitet die Vorwürfe – sein Anwalt Bret Lewis erklärte gegenüber People: "Jermaine ist überzeugt, dass er die Klägerin nicht vergewaltigt hat. Ich füge hinzu, dass das vorgeworfene Verhalten nicht charakteristisch für den Jermaine Jackson ist, den ich seit Jahren als sein langjähriger Anwalt kenne. Wir werden diese Vorwürfe entschieden bekämpfen."

Das aufgehobene Versäumnisurteil war zustande gekommen, weil Jermaine auf die Klage nicht reagiert hatte. Er argumentierte nun erfolgreich, dass er in dem Verfahren unter einem falschen Namen, nämlich "Jermaine Jackson", geführt worden sei. Tatsächlich habe er seinen Namen im Jahr 2013 im Bundesstaat Kalifornien legal in "Jermaine LaJuane Jacksun" geändert. Zudem habe er zum Zeitpunkt der Zustellungsversuche im Bahrain gelebt und die im Los Angeles Times veröffentlichten Bekanntmachungen nie gesehen. Richterin Mandel folgte dieser Argumentation: "Das Versäumnis, Jacksuns wahren gesetzlichen Namen zu verwenden, ist schwerwiegend – verschärft durch die Entscheidung der Klägerin, in Los Angeles zu veröffentlichen, während Jacksun offenbar im Ausland lebte." Das Gericht gab Jermaine daraufhin zehn Tage Zeit, auf die Klage zu antworten.

Klägerin Rita hatte ihre Klage im Dezember 2023 eingereicht und schildert darin eindringlich, welche Folgen der angebliche Übergriff für sie gehabt haben soll. Sie habe danach unter schweren emotionalen, körperlichen und psychischen Schäden gelitten, darunter Scham, Schuldgefühle und dauerhaften emotionalen Stress. Sie behauptet außerdem, sie habe den Vorfall am nächsten Tag dem Motown-Gründer Berry Gordy gemeldet, der ihn jedoch vertuscht habe, um Jermaines Karriere zu schützen. Jermaine ist der ältere Bruder des 2009 verstorbenen Popstars Michael Jackson (†50) und war mit ihm gemeinsam in der Band The Jackson 5 aktiv.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jermaine Jackson, Musiker

Anzeige Anzeige

Getty Images Jermaine Jackson, Mai 2017

Anzeige Anzeige