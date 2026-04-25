Vergewaltigungsfall: Jermaine Jackson droht Millionenstrafe

Dem Sänger Jermaine Jackson (71) droht ein milliardenschweres Gerichtsurteil – und das möglicherweise ganz ohne sein Zutun. Wie aus Gerichtsdokumenten hervorgeht, die TMZ vorliegen, hat eine Frau namens Rita Butler Barrett bei einem Gericht in Los Angeles beantragt, ein Versäumnisurteil in Höhe von 5.527.210 Euro gegen den Musiker zu erwirken. Der Grund: Jermaine soll die Klage bislang vollständig ignoriert haben. Rita wirft ihm vor, sie im Frühjahr 1988 vergewaltigt zu haben – und das Verfahren läuft seit Dezember 2023.

Laut der Klage kannten sich die beiden über Kontakte aus der Musikbranche und Jermaines Verbindungen zur Musikergewerkschaft. Rita behauptet, er sei eines Tages unerwartet an ihrem Haus in Encino aufgetaucht, habe sich Zutritt verschafft und sie "brutal vergewaltigt". Sie habe während des Angriffs um ihr Leben gefürchtet. Jermaine soll nach einigen Minuten abrupt aufgehört und das Haus verlassen haben. Da er auf regulärem Weg offenbar nicht erreichbar war, musste sein Anwaltsteam eine gerichtliche Genehmigung einholen, um ihm die Klageschrift per Anzeige in der Los Angeles Times zuzustellen – vier Wochen in Folge im August und September 2025. Das gleiche Verfahren war im Februar 2026 erneut nötig, um ihm die Schadensaufstellung zuzustellen. Zusätzlich zu den 5.527.210 Euro fordert Rita auch mehr als 6.037 Euro für Anwaltskosten und Zustellungsgebühren zurück. Sollte der Richter dem Antrag stattgeben, würde Jermaine den Fall verlieren, ohne je vor Gericht erschienen zu sein.

Jermaine ist das drittälteste von neun Geschwistern der Jackson-Familie und war gemeinsam mit seinem Bruder Michael Jackson (†50) Teil der legendären Gruppe The Jackson 5, mit der er in den frühen 1970er-Jahren weltberühmt wurde. Der heute 71-Jährige ist Vater von sieben Kindern. Einen öffentlichen Kommentar zu den Vorwürfen oder dem laufenden Verfahren hat er bislang nicht abgegeben.

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Getty Images Jermaine Jackson in Beverly Hills

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Getty Images Jermaine Jackson, Musiker

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Getty Images Janet, Michael und Jermaine Jackson