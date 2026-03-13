Janet und Jermaine Jackson streiten wegen Michaels Biopic

Janet Jackson (59) und ihr Bruder Jermaine Jackson (71) sollen sich wegen des neuen Biopics über ihren verstorbenen Bruder Michael Jackson (†50) heftig in die Haare geraten sein. Wie Page Six berichtet, kam es zu der Auseinandersetzung, als sich die Familie Anfang März in Los Angeles traf, um sich den Film "Michael" gemeinsam anzuschauen. In dem Biopic, das am 24. April in die Kinos kommt, spielt Jermaines Sohn Jaafar Jackson (29) den King of Pop. Rund 60 Familienmitglieder sollen bei der Vorführung anwesend gewesen sein, doch kaum war der Film zu Ende, soll Janet angefangen haben, das Projekt scharf zu kritisieren.

"Sie hatte an fast jeder Szene etwas auszusetzen", verriet eine anwesende Person gegenüber Page Six. Die 59-Jährige habe die Schauspielerei, das Make-up und sogar die Art und Weise bemängelt, wie die Darsteller sprachen und liefen. Während die Mehrheit der Familienmitglieder den Film offenbar mochte, habe sich Janet gegen alle anderen gestellt und deutlich gemacht, dass das Werk ihre Zustimmung nicht bekommen werde. Jermaine soll die Kritik seiner Schwester daraufhin scharf verurteilt haben. "Du wirst diese Welle verpassen. Du bist einfach nur eifersüchtig – steig auf die Welle auf", soll der 71-Jährige laut einem Familienmitglied zu Janet gesagt haben.

Janet ist nicht die einzige aus Michaels Familie, die sich von dem Filmprojekt distanziert. Seine Tochter Paris Jackson (27) stellte bereits im September 2025 via Instagram klar, dass sie nicht in das Projekt involviert war. "Erzählt den Leuten nicht, ich sei 'hilfreich' am Set eines Films gewesen, an dem ich null Prozent beteiligt war", schrieb die 27-Jährige. Sie habe zwar einen frühen Entwurf des Drehbuchs gelesen und ihre Anmerkungen dazu abgegeben, was für sie unehrlich sei und sich nicht richtig anfühle. Als diese nicht berücksichtigt worden seien, habe sie sich von dem Projekt abgewandt. Michael war im Juni 2009 im Alter von 50 Jahren verstorben und hinterließ neben Paris auch die Söhne Prince und Bigi.

Collage: Getty Images, Bryan Bedder / Getty Images for OUT Magazine Collage: Jermaine Jackson und Janet Jackson

Getty Images Janet, Michael und Jermaine Jackson

Getty Images Jaafar Jackson im Juli 2014