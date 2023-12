Vergewaltigung! Schwere Vorwürfe gegen Jermaine Jackson

Jermaine Jackson (69) wird zur Zielscheibe schwerer Anschuldigungen. Der ältere Bruder von Megastar Michael Jackson (✝50) stand in den vergangenen Jahren immer wieder mit dem Gesetz in Konflikt. Dabei ging es aber nicht um ihn – stattdessen verteidigte der Musiker stets seinen verstorbenen Bruder gegen Vorwürfe, die selbst nach seinem Tod im Raum standen. Nun wird aber Jermaine selbst angeklagt: Es geht um Missbrauch, Vergewaltigung und Nötigung!

Wie People berichtet, wurde am Mittwoch vor dem Gericht von Los Angeles eine Klage gegen das ehemalige Mitglied der Jackson 5 eingereicht. In dieser wird der 69-Jährige beschuldigt, eine Frau im Frühjahr 1988 sexuell missbraucht zu haben. Hinzu kommen die Vorwürfe der sexuellen Nötigung, sexuellen Körperverletzung, Fahrlässigkeit und Vergewaltigung. Laut der Klage sei Jermaine 1988 unangekündigt bei der Klägerin aufgetaucht und habe sie angegriffen.

Das mutmaßliche Opfer erklärt in den Dokumenten weiter, den Übergriff am nächsten Tag bei einem Geschäftspartner von Jermaine gemeldet zu haben – dieser habe das Ganze jedoch vertuscht. Deshalb wurde ebenfalls eine Klage gegen die Firma Jermaine L. Jackson Music Productions, Inc. and Work Records, Inc. eingereicht.

