"The Jacksons" spielen exklusives Konzert in Deutschland!

An alle "The Jackson 5"-Fans aufgepasst: Die weltberühmte Band rund um Jackie Jackson (72), Tito Jackson (70) und Marlon Jackson (67), die sich mittlerweile "The Jacksons" nennt, wird im kommenden Herbst für ein exklusives Konzert nach München kommen. Am 10. September werden Michael Jacksons (✝50) Brüder im Circus Krone auftreten. In der renommierten Location traten bereits Rock- und Popgrößen wie The Rolling Stones, AC/DC oder David Bowie (✝69) auf. Fans können die Karten ab sofort bei allen gängigen Vorverkaufsstellen erwerben.

Wer die Band nocheinmal live erleben möchte, sollte jetzt schnell Karten kaufen – laut einer offiziellen Pressemitteilung könnte es sich um den letzten Auftritt der Jacksons in München handeln. Jackie, Tito und Marlon scheinen ihren Fans eine unvergessliche Show bieten zu wollen. Begleitet von fünf Musikern werden sie ihre zahlreichen Hits wie "ABC", "I Want You Back" oder "I'll Be There" live performen. Außerdem soll es einen Special Guest geben – wer, ist jedoch noch streng geheim. Ihren verstorbenen Bruder Michael wollen die Brüder auf einer Leinwand mit Filmeinspielungen ehren.

Die Jackson-Brüder können auf eine beeindruckende Karriere zurückblicken. 1964 wurde die Band von ihrem Vater Joe Jackson (✝89) gegründet. Im Laufe der Jahre folgten diverse Auszeichnungen und Tourneen, die sie um die halbe Welt führten. Unter anderem gaben sie bereits 1972 ein Konzert im Circus Krone. Im Jahr 1989 löste sich die Band auf. Fortan konzentrierten sich die Geschwister auf ihre Solo-Karrieren. Dabei legte vor allem Michael eineAusnahmekarriere hin. Seit einigen Jahren ist die Band als "The Jacksons" mit Jackie, Tito und Marlon wieder aktiv.

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Jackson (2. v. l.) mit seinen Geschwistern, 1972

Anzeige Anzeige

Getty Images Michael Jackson im April 2005 in Santa Maria

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass "The Jacksons" nach Deutschland kommen wird? Mega! Ich brauche unbedingt Karten. Na ja, ich bin kein großer Fan von der Musik... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de