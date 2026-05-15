Er zahlt Millionen: Das Urteil gegen Jermaine Jackson steht

Jermaine Jackson (71) muss tief in die Tasche greifen: Ein Gericht in Kalifornien hat den Sänger zu einer Zahlung von insgesamt mehr als 6,5 Millionen Dollar, umgerechnet rund 5,5 Millionen Euro, an Rita Butler Barrett verurteilt. Das geht aus neuen Gerichtsdokumenten hervor, die dem US-Portal TMZ vorliegen. Die Frau wirft dem älteren Bruder von Michael Jackson (†50) vor, sie im Frühjahr 1988 in ihrem Haus in Encino bei Los Angeles vergewaltigt zu haben. Neben Schmerzensgeld wurden auch angebliche medizinische Kosten in die Summe eingerechnet, die Rita nach dem Vorfall geltend gemacht haben soll. Jermaine selbst war für das Verfahren offenbar zu keinem Zeitpunkt persönlich im Gerichtssaal anwesend.

Das nun verhängte Millionenpaket ist das Ergebnis eines Versäumnisurteils: Weil Jermaine auf die Zivilklage nicht reagiert hatte, entschied das Gericht zugunsten der Klägerin. Rita hatte ihre Klage im Dezember 2023 auf Basis des kalifornischen Sexual Abuse and Cover Up Accountability Act eingereicht, eines Gesetzes, das Missbrauchsopfern unter bestimmten Voraussetzungen nachträglich den Gang vor Gericht ermöglicht. Ihre Anwälte erklärten laut TMZ, sie hätten den Musiker lange nicht persönlich erreichen können, um ihm die Unterlagen zuzustellen. Schließlich erteilte das Gericht die Genehmigung, die Zustellung über eine öffentliche Bekanntmachung vorzunehmen – ein entsprechender Hinweis erschien in der Los Angeles Times. Jermaines Team wurde von dem Portal um eine Stellungnahme gebeten, bislang liegt jedoch keine öffentliche Reaktion vor.

Bereits vor wenigen Wochen war bekannt geworden, dass der Sänger wegen der Vorwürfe eine hohe finanzielle Forderung im Raum stehen hatte. Damals ging es noch um eine beantragte Summe in Millionenhöhe, die nun mit dem Versäumnisurteil noch einmal nach oben korrigiert worden ist. Jermaine war in den vergangenen Jahrzehnten vor allem als Mitglied der Jackson-Familie und der Jackson 5 immer wieder im Rampenlicht, während er sein Privatleben zumeist aus der Öffentlichkeit heraushielt. Über das persönliche Verhältnis zwischen ihm und Rita ist nichts Näheres bekannt. Auch Details zu ihrem Leben abseits des Verfahrens wurden von den Anwälten bisher nicht öffentlich gemacht.

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Getty Images Jermaine Jackson, Mai 2017

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Getty Images Janet, Michael und Jermaine Jackson

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Getty Images Bigi Jackson, Prince Jackson, Jackie Jackson, Jermaine Jackson und Marlon Jackson bei der "Michael" Global Fan Premiere in Berlin