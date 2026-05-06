Die Jackson-Brüder nach dem Ruhm: So leben sie heute

Das neue Biopic "Michael" rückt das Leben und die Karriere des King of Pop zurück ins Rampenlicht – und damit auch seine Brüder der legendären Band The Jackson Five. Jackie (75), Tito (†70), Jermaine (71) und Marlon Jackson (69) wurden gemeinsam mit Michael (†50) in den 1970er-Jahren weltberühmt, bevor dieser seine eigene Solokarriere startete. Doch was machen die Brüder heute, Jahrzehnte nach der Bandzeit? Ihre Wege könnten unterschiedlicher kaum sein.

Jackie Jackson, der älteste der Brüder, hat sich laut der Website The Jacksons dem musikalischen Erbe seines verstorbenen Bruders Michael verschrieben und produziert gemeinsam mit seinem Partner Steve DuBerry Songs für andere Künstler. Tito Jackson, ebenfalls Gründungsmitglied der Band, blieb bis zuletzt als Musiker aktiv. Sein letztes Soloalbum "Under Your Spell" erschien 2021 – er starb im September 2024 nach einem Herzinfarkt. Jermaine Jackson ist nach wie vor Teil der Band und tourte durch den Nahen Osten, wo er zum Islam konvertierte und seinen Namen zu Muhammad Abdul-Aziz änderte. Im Dezember 2023 wurde er wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt. Marlon Jackson, der seit 1966 zur Band gehört, veröffentlichte 1987 sein Soloalbum "Baby Tonight", dessen Single "Don't Go" bis auf Platz zwei der Billboard-R&B-Charts kletterte. Seit 2002 sitzt er zudem im Vorstand des Kabelsenders MBC, auch bekannt als Black Family Channel.

Die Jackson Five – beziehungsweise ab 1976 The Jacksons – hatten ihre Wurzeln in Gary, Indiana, wo die Brüder gemeinsam aufwuchsen. Besonders Jermaine hatte damals parallel zur Bandkarriere auch als Solokünstler Erfolg: Mit "When the Rain Begins to Fall" landete er 1984 einen Nummer-1-Hit, der vier Wochen an der Spitze der deutschen Charts stand und mit Gold ausgezeichnet wurde. Damit gelang ihm in Deutschland etwas, das seinem jüngeren Bruder Michael mit keiner einzelnen Single in den 1980er-Jahren vergönnt war.

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Getty Images Tito Jackson, Marlon Jackson, Jackie Jackson und Jermaine Jackson

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Getty Images Bigi Jackson, Prince Jackson, Jackie Jackson, Jermaine Jackson und Marlon Jackson bei der "Michael" Global Fan Premiere in Berlin

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Getty Images Michael Jackson (2. v. r.) mit seinen Geschwistern, 1972