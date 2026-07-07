King of Pop: So leben die Jackson-Five-Geschwister heute

Das Biopic "Michael" über das Leben von Michael Jackson (†50) begeistert gerade das Kinopublikum weltweit – und rückt damit auch seine Brüder wieder ins Rampenlicht. Denn der King of Pop wurde einst zusammen mit Jackie (75), Tito (†70), Jermaine (71) und Marlon Jackson (69) groß, als die Geschwister unter dem Namen The Jackson Five in den 1970er-Jahren berühmt wurden. Doch was ist aus den vier Brüdern geworden? Jackie Jackson, der Älteste der Gruppe, ist heute 74 Jahre alt und kümmert sich um das musikalische Erbe seines 2009 verstorbenen Bruders. Gemeinsam mit seinem Partner Steve DuBerry produziert er außerdem weiterhin Musik für verschiedene Künstler. Jermaine Jackson, der die Familienband als aktives Mitglied am Leben hält, ist inzwischen über siebzig und tourt weiterhin mit den Jacksons. Marlon Jackson hingegen machte schon 1987 mit einem Soloalbum auf sich aufmerksam – seine Single "Don't Go" erreichte Platz zwei der Billboard-R&B-Charts – und sitzt seit 2002 im Vorstand des Kabelsenders MBC.

Besonders tragisch: Tito Jackson, das zweitälteste Bandmitglied, ist nicht mehr am Leben. Er veröffentlichte noch 2021 sein zweites Soloalbum "Under Your Spell", doch am 15. September 2024 starb er im Alter von 70 Jahren an den Folgen eines Herzinfarkts. Für Schlagzeilen sorgte zuletzt auch Jermaine: Während einer Tour durch den Nahen Osten konvertierte er zum Islam und trägt seitdem den Namen Muhammad Abdul-Aziz. Im Dezember 2023 wurde er zudem wegen sexuellen Missbrauchs angezeigt.

Das Biopic "Michael", das die Lebensgeschichte des Popstars auf die große Leinwand bringt, hat zuletzt die Marke von 791 Millionen Euro Einspielergebnis geknackt und damit das erfolgreichste Musikbiopic aller Zeiten, "Bohemian Rhapsody", nahezu eingeholt. In der Hauptrolle ist Jaafar Jackson (29) zu sehen – ein Sohn von Jermaine und damit Neffe von Michael Jackson. Die Band The Jackson Five hatte ihre Wurzeln in Gary, Indiana, wo Joseph Jackson und Katherine Jackson (96) ihre Kinder zu Musikern herangezogen hatten. Michael stieß 1966 zur Gruppe und wurde schon als Kind zum Aushängeschild der Band, bevor er schließlich seine unvergleichliche Solokarriere startete.

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Frank Barratt / Getty Images The Jackson 5

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Getty Images LaToya Jackson, Michael Jackson, Janet Jackson und Tito Jackson im August 2004

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Getty Images Jermaine Jackson mit seinen Söhnen Jaafar und Jermajesty 2009