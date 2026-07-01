Magdalena Brzeskas Tochter ist mit Beckenbauer-Enkel verlobt

Romantische Kulisse, ein Boot auf dem Tegernsee und die Frage fürs Leben: Caprice Peschel und Luca Beckenbauer (25) sind verlobt! Der 25-Jährige machte seiner Partnerin am malerischen Tegernsee einen Heiratsantrag auf einem Boot. Das Paar teilte die freudige Neuigkeit auf Instagram und begeisterte seine Follower mit einer Reihe emotionaler Aufnahmen des besonderen Moments: Vor der Alpenkulisse und dem funkelnden Wasser präsentieren die beiden den glitzernden Verlobungsring und stoßen mit Champagner auf ihre gemeinsame Zukunft an. Caprice kommentierte die Bilder mit den Worten: "Ratet mal, was ich gesagt habe." Die Glückwünsche der Fans ließen nicht lange auf sich warten und fluteten die Kommentarspalte.

Besonders gerührt von der Verlobung ist Caprices Mutter, Magdalena Brzeska (48). Gegenüber Gala machte die Schauspielerin deutlich, wie sehr sie sich für die beiden freut: "Natürlich bin ich überglücklich und freue mich riesig für die beiden. Luca ist ein toller Mann, und ich könnte mir niemand Besseren an der Seite meiner Tochter wünschen." Wann genau die Hochzeit stattfinden soll, haben Caprice und Luca bislang noch nicht verraten.

Die Liebesgeschichte der beiden begann lange vor ihrem ersten öffentlichen Auftritt als Paar. Caprice und Luca lernten sich bereits in der Schulzeit kennen – beide besuchten dasselbe Gymnasium in München und kannten sich seit der siebten Klasse. Aus der anfänglichen Freundschaft wurde jedoch erst Jahre später eine Beziehung. Anfang 2019 machten sie ihre Liebe öffentlich. Bereits 2024 gab es Gerüchte um eine mögliche Verlobung. Caprice schwärmte damals davon, wie aufmerksam Luca sei und wie viel Mühe er sich für ihre Liebe gebe.

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Instagram / caprice.psl Luca Beckenbauer und Caprice Peschel feiern ihre Verlobung im Juni 2026

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Magdalena Brzeska mit ihrer Tochter Caprice Peschel

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Instagram / caprice.psl Luca Beckenbauer macht Caprice Peschel einen Antrag auf dem tegernsee im Juni 2026