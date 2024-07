Läuten bei Magdalena Brzeska etwa bald die Hochzeitsglocken?

Magdalena Brzeska (46) und Roland Klein gehen bereits seit 2018 gemeinsam durchs Leben. In der Öffentlichkeit schwärmt die Ex-Profi-Turnerin immer wieder von ihrem Herzblatt – denkt sie da etwa auch über den nächsten Schritt nach? Im Interview mit RTL bringt Magdalena Licht ins Dunkel: "In Planung ist noch nichts wegen einer Hochzeit. Irgendwie scheint sich da nichts zu tun. Ich warte seit sechs Jahren."

Selbst die Zügel in die Hand zu nehmen und ihrem Freund Roland die Frage aller Fragen zu stellen, käme für die ehemalige Profisportlerin nicht infrage, wie sie weiter verrät: "Ich denke schon, dass der Mann den ersten Schritt machen muss." Offenbar stört Magdalena der Zustand der wilden Ehe ohnehin nicht wirklich. "Ich war schon verheiratet. Alles gut, ich habe schon alles erlebt. Es muss nicht wiederkommen, aber es kann", erklärt die 46-Jährige. Klingt ganz danach, als wäre die Profiturnerin auch ohne Ring am Finger glücklich in ihrer langjährigen Beziehung mit Roland.

Und nicht nur bei Magdalena läuft es in Sachen Liebe: Auch ihre Tochter Noemi Peschel (22) schwebt auf Wolke sieben. "Der Mann an meiner Seite ist Marcel Nguyen (36). [...] Und ich bin superstolz und happy, ihn an meiner Seite zu haben", schwärmte die 22-Jährige in einem früheren Interview mit dem Sender. Dass sich Noemi, die auch für das deutsche Nationalteam turnte, ausgerechnet in einen Ex-Profiturner verliebte, erfreut ihre Mutter wohl besonders. "Ich kenne ihn schon sehr lange. [...] Meine Tochter ist glücklich und das ist die Hauptsache", erklärte Magdalena.

Getty Images Magdalena Brzeska und Roland Klein im Jahr 2019

Getty Images Marcel Nguyen und Noemi Peschel, Dezember 2022

