Als Turnerin: Magdalena Brzeskas Gewicht wurde kontrolliert

Magdalena Brzeska (44) gibt Einblicke in ihr hartes Leben als Sportlerin. Die gebürtige Polin hat jahrelang professionell geturnt – und das ziemlich erfolgreich: Im Laufe ihrer Karriere gewann sie 26 Mal die deutsche Meisterschaft in Rhythmischer Sportgymnastik. 1996 nahm sie sogar an den Olympischen Spielen teil. Ihr Alltag war damals jedoch kein leichter: Magdalenas Gewicht stand unter ständiger und strenger Beobachtung.

"Ich bin viermal am Tag auf die Waage gestellt worden", erzählte die 44-Jährige im Interview mit Bunte. Sie hatte keine Essstörung – ihr Gewicht war jedoch stets ein großes Thema. "Ich bin immer unter Druck gewesen. Ich musste immer das Gewicht bringen, was die Trainerin verlangt hatte. Wenn nicht, dann ab in die Sauna", erinnerte sich die zweifache Mutter.

Heute ist Magdalena selbst Trainerin. Die einst bei ihr angewandten Methoden seien bei ihren Schützlinge tabu: "Ich versuche von Anfang an zu erklären, was sie essen können als Sportlerinnen. Ich meine, sie ziehen auch Gymnastikanzüge an. Sie zeigen sich auf der Fläche. Ich sage immer, dass es ästhetisch und schön aussehen muss." Heutzutage hätten die Mädels aber auch einen Ernährungsberater.

