Diesen Ex-Profi-Sportler datet Magdalena Brzeskas Tochter

Sie strahlt über beide Ohren. Noemi Peschel (21) ist die Tochter von Ex-Turnstar Magdalena Brzeska (45). Bereits in jungen Jahren trat sie in die großen Fußstapfen ihrer erfolgreichen Mutter und scheint dabei offensichtlich das Talent dieser geerbt zu haben. Inzwischen verzeichnet sie schon so einige Erfolge. Während sie karrieretechnisch häufig im Rampenlicht steht, hält sie ihr Privatleben jedoch bedeckt. Bis jetzt: Noemi verrät, dass ihr Liebster kein Unbekannter ist.

"Der Mann an meiner Seite ist Marcel Nguyen (35). [...] Und ich bin superstolz und happy, ihn an meiner Seite zu haben", sagt die 21-Jährige im Interview mit RTL. Dass Noemi ausgerechnet einem Ex-Profi-Turner ihr Herz schenkte, wird Mama Magdalena sicherlich gefallen. "Ich kenne ihn schon sehr lange. [...] Meine Tochter ist glücklich und das ist die Hauptsache", betont die 45-Jährige. Im Verlauf der Interviews wird deutlich: Die Tochter des ehemaligen Turn-Stars könnte aktuell wohl kaum verliebter sein. Noemi ist ihr Glück deutlich anzusehen.

Auch wenn Marcel sich zwar in das Herz von Noemi turnte, verkündete er erst im vergangenen März sein Karriere-Aus. Nach mehreren Verletzungen war er gezwungen, den Profi-Sport an den Nagel zu hängen. Sport Bild erklärte er: "Ich wollte mich lange nicht damit zufriedengeben, aufgrund einer Verletzung aufzuhören. [...] Ich habe gemerkt: Es funktioniert nicht mehr."

Instagram / noemi.psl Noemi Peschel, Tochter von Magdalena Brzeska

Action Press / Stephan Schraps / Future Image Magdalena Brzeska und ihre Tochter Noemi Peschel beim Deutschen Sportpresseball, 2017

Getty Images Marcel Nguyen und Noemi Peschel, Dezember 2022

