So schön war die Die Alm-Teilnahme für die Promis! Seit zwei Wochen flimmert das rustikale Reality-Format wieder über die deutschen Fernsehbildschirme. Zuschauer können verschiedenen Stars dabei zusehen, wie sie sich an einem einfachen, harten Leben auf einer Alm versuchen und sogenannte Muh-Proben in Form von verrückten Spielen bestehen müssen. Doch trotz der eher rauen Umstände scheint es zwischen den Promis noch viel Wärme zu geben: Die Teilnehmerin Magdalena Brzeska (43) verriet nun, dass sich durch die Show echte Freundschaften entwickelt haben.

In einem Interview mit Promiflash erklärte die ehemalige Profisportlerin, dass ihr während der Dreharbeiten einige ihrer Co-Teilnehmer sehr ans Herz gewachsen seien. In der Sendung wären laut ihrer Aussage sogar echte Freundschaften entstanden. "Wir haben immer noch alle sehr viel Kontakt miteinander", betonte Magdalena.

Doch die Promis halten nicht nur den Kontakt zueinander, sie planen sogar einen gemeinsamen Urlaub! "Einige von uns werden zusammen einen Kurztrip machen", verriet die ehemalige Sportlerin. Dabei soll es wohl nach Griechenland gehen. "Ihr werdet das alles bald erfahren", hielt sie sich aber mit Details zurück. Welcher Teilnehmer ihr besonders ans Herz gewachsen ist, wird sich in den kommenden Folgen wohl noch herauskristallisieren.

ProSieben/Benjamin Kis Magdalena Brzeska bei "Die Alm"

Getty Images Magdalena Breszka, Turn-Star

Getty Images Magdalena Brzeska im Februar 2014

