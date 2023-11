Tod mit 16: Magdalena Brzeska trauert um Nachwuchsturnerin

Magdalena Brzeska (45) muss einen schweren Verlust verkraften. Die Sportlerin gehört bis heute zu den besten Turnerinnen Deutschlands. 26 Mal hatte sie die Deutschen Meisterschaften in Rythmischer Sportgymnastik für sich entscheiden können. Ihre Teilnahme bei den Olympischen Spielen 1996 blieb aber ohne Medaille. Heute gibt sie ihr Wissen an die nächste Generation weiter. Doch nun ist Magdalenas Schützling mit gerade einmal 16 Jahren verstorben.

Der Deutsche Turner-Bund soll den Tod der Nachwuchssportlerin Mia Sophie Lietke heute bestätigt haben. Sie soll bereits vergangenen Donnerstag verstorben sein. Magdalena gibt gegenüber Bild ein Statement zu dem tragischen Verlust ab. "Was soll man sagen, da kann man keine Worte finden", so die gebürtige Polin. Mia Sophie sei eine ihrer besten Schülerinnen gewesen und habe "immer 100 Prozent gegeben". Das Ziel der Jugendlichen sei Olympia gewesen. "Ich bin mir sicher, dass sie das auch geschafft hätte. Ich kann mir nicht vorstellen, was die Familie jetzt durchmacht", meint ihre Trainerin. Die genauen Todesumstände sind derzeit noch nicht bekannt.

Mit ihren jungen Jahren konnte Mia Sophie bereits eine beachtliche Karriere hinlegen. Seit Januar 2023 habe sie im Zentrum der Nationalmannschaft trainiert. Zuvor turnte sie erfolgreich in ihrem Heimatverein TSC Berlin, für den sie sogar in der Bundesliga antrat. Unter Magdalena trainierte sie seit ihrem Umzug nach Ulm. "Sie hatte die Liebe für die Sportart und auch die Leidenschaft", erinnert Magdalena sich stolz.

Deutscher Turner-Bund Mia Sophie Lietke, Nachwuchsturnerin

Getty Images Magdalena Brzeska im November 2021 in Hürth

Getty Images Magdalena Brzeska, Turn-Star

