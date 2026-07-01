Oberkörperfrei im Ring: Elliot Page kaum wiederzuerkennen

Elliot Page (39) hat auf Instagram für Aufsehen gesorgt – und das gleich doppelt. Der kanadische Schauspieler postete Ende Juni Fotos und Videos, auf denen er oberkörperfrei neben seinem New Yorker Boxtrainer Nolan Hanson zu sehen ist. Zu sehen ist dabei ein durchtrainierter Körper mit ausgeprägtem Sixpack, der die Fans in den Kommentaren sprachlos zurückließ. In seinem Beitrag schwärmt Elliot regelrecht von seinem Coach: "Er ist ein brillanter Lehrer – nicht nur in der Art, wie er komplexe Bewegungen aufschlüsselt, sondern auch durch sein strategisches Verständnis des Boxens und seinen durchdachten Ansatz zur psychologischen Seite des Sports."

Das Boxen ist für den 39-Jährigen inzwischen weit mehr als ein Hobby. "Das Training mit Nolan ist zu einem unverzichtbaren Teil meines Lebens geworden", schrieb er auf Social Media. Auf den Videos ist er beim Sparring zu sehen, wie er Jabs und Uppercuts einstudiert. Dass er die Sportart ernst nimmt, zeigt sich auch daran, dass er sie selbst auf Reisen nicht missen möchte: In einem früheren Interview mit dem Magazin GQ erklärte er, er nehme immer seine VR-Brille mit, um unterwegs virtuell boxen zu können. Auch in der TikTok-Community hat er sich einen Ruf erarbeitet – ein Nutzer postete ein Foto mit ihm und schrieb dazu, Elliot habe ihn beim Sparring ordentlich "vermöbelt".

Vor zwei Jahren landete er auf der "Time"-Liste der 100 einflussreichsten Persönlichkeiten. In einer emotionalen Rede sprach Elliot laut Time offen über schwere Zeiten: "Früher litt ich unter Panikattacken, weil ich mein wahres Ich verbergen musste." Gleichzeitig machte er klar, was ihm heute Kraft gibt: "Hoffnung ist für diejenigen, die sich ständig widersetzen und sich gegenseitig unterstützen." Auch beruflich war dieser Schritt damals ein großes Thema. Elliot erzählte, dass ihn Steve Blackman bei seiner Transreise besonders unterstützt habe: "Ich rief ihn damals nervös an und er war unglaublich." Zusammen arbeiteten sie daran, die Veränderung seines Seriencharakters von Vanya zu Viktor in "The Umbrella Academy" sensibel zu erzählen.

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Instagram / elliotpage Nolan Hanson und Elliot Page, Juni 2026

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Getty Images Elliot Page im Juni 2024

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Getty Images Elliot Page, Schauspieler