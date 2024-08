Nach Coming-out: Elliot Page wird oft falsch angesprochen

Elliot Page (37) feierte im Jahr 2020 sein Coming-out als Transmann. In dem bevorstehenden Kinofilm "Close To You" wird der Schauspieler erstmals nach seiner Transition vor der Kamera stehen. Ganz ähnlich zu seiner eigenen Geschichte verkörpert der "Juno"-Star in dem Streifen einen Transmann, der nach seiner Geschlechtsumwandlung erstmals auf seine Familie trifft. In einer Szene spricht ihn seine Filmmutter versehentlich mit dem falschen Pronomen an. Offenbar etwas, was Elliot auch im echten Leben immer wieder passiert. Im Interview mit The Guardian erklärt er: "Ich fühle mich komisch, weil ich ständig falsch bezeichnet werde. Eigentlich ist es mir egal, es sei denn, jemand versucht, damit gemein zu sein."

Auch Elliots eigene Mutter hat ihn bereits mit dem falschen Pronomen angesprochen. Doch sie "gibt ihr Bestes und ist sogar ziemlich gut darin", betont der Kanadier im Interview mit der US-amerikanischen Zeitung. Außerdem habe er großes Verständnis dafür, dass die Menschen aus seinem Umfeld sich erst umgewöhnen müssen. "Ich sage immer: 'Natürlich brauchst du einen Moment, Mama. Das ist schon in Ordnung. Du musst dich deswegen nicht fertigmachen'", berichtet der 37-Jährige.

Mit seiner Geschichte ist Elliot für viele ein großes Vorbild. Erst im April dieses Jahres wurde der X-Men-Darsteller von dem Nachrichtenmagazin Time auf die Liste der hundert einflussreichsten Persönlichkeiten gewählt. In seiner Dankesrede machte der Filmstar anderen Mut: Denn seit seinem Coming-out geht es ihm besser denn je. "Früher litt ich unter Panikattacken, weil ich mein wahres Ich verbergen musste", erklärte er. Doch heute findet Elliot Hoffnung darin, authentisch zu leben. Er machte deutlich: "Hoffnung ist für diejenigen, die sich ständig widersetzen und sich gegenseitig unterstützen."

Getty Images Elliot Page im Juni 2024

Getty Images Elliot Page, Schauspieler

