Ist sie Elliot Pages erste Freundin seit seiner Transition?

Elliot Page (38) sorgt mit seinem neuesten Beitrag auf Instagram für mächtig Gesprächsstoff. Der Schauspieler, der sich im Dezember 2020 als trans geoutet hat, zeigte sich kürzlich äußerst vertraut mit der Schauspielerin Julia Shiplett. Auf einem Foto, das während des Pride-Monats entstand, sieht man die beiden Arm in Arm auf einer regenbogenbemalten Straße stehen. Begleitet wurde der Post von einem Regenbogen- und einem Herz-Emoji. Auch Julia ließ keinen Zweifel an ihrer Zuneigung und postete in ihrer Story ein Video des durchtrainierten Elliots mit den Worten "Happy Pride".

Die Beziehung scheint Elliots erste öffentliche Romanze seit seiner Transition zu sein. Während der "Umbrella Academy"-Star bislang wenig über sein Liebesleben preisgab, hatte er schon früher erwähnt, wie sehr er es genießt, endlich authentisch zu daten. Mit Julia, die durch ihre Rolle in der Amazon-Serie "Overcompensating" bekannt ist, hat er nun offenbar die richtige Partnerin an seiner Seite gefunden. Ein Sprecher der beiden hat sich bisher jedoch nicht zu den Gerüchten geäußert. Elliots letzte öffentliche Beziehung war die Ehe mit Emma Portner. Seine Ex unterstützte ihn damals öffentlich während seiner Transitionsreise. Die Ehe hielt bis 2021, das Paar trennte sich jedoch bereits im Sommer 2020.

Neben seinem Liebesleben befindet sich auch Elliots Karriere weiter im Aufwind. Aktuell arbeitet er an der Verfilmung von "The Odyssey" unter der Regie von Christopher Nolan (54), mit dem er bereits an "Inception" zusammengearbeitet hat. Der vielversprechende Film, in dem er mit Hollywood-Stars wie Matt Damon (54), Zendaya (28) und Anne Hathaway (42) vor der Kamera steht, soll im Sommer 2026 erscheinen. Doch abseits des Rampenlichts scheint Elliot vor allem das private Glück mit Julia zu genießen – ein neuer und hoffnungsvoller Abschnitt in seinem Leben, den er nun mit seinen Fans teilt.

Anzeige Anzeige

Instagram / elliotpage Elliot Page und Julia Shiplett, Juni 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Elliot Page, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Getty Images Elliot Page im Juni 2024

Anzeige