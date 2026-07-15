Seltener Auftritt: Elliot Page zeigt sich mit Freundin Julia

Schauspieler Elliot Page (39) hat sich bei der Premiere des Films "Odyssey" in New York City von seiner besten Seite gezeigt – und das nicht allein. An seiner Seite war Freundin Julia Shiplett, die als Comedian bekannt ist. Für das Paar war es ein seltener gemeinsamer Auftritt in der Öffentlichkeit. Entspannt und gut gelaunt posierten die beiden vor den Kameras und sorgten damit für einen der schönsten Momente des Abends.

Die Premiere fand inmitten anhaltender Besetzungsstreitigkeiten rund um den Film "Odyssey" statt. Ungeachtet der Kontroversen präsentierte sich Elliot strahlend auf dem roten Teppich. Er und Julia ließen sich die gute Stimmung dabei offensichtlich nicht verderben und genossen den gemeinsamen Abend in vollen Zügen.

Elliot Page ist vor allem durch seine Rolle als Vanya Hargreeves in der Netflix-Serie "The Umbrella Academy" einem breiten Publikum bekannt. Der Schauspieler outete sich im Dezember 2020 öffentlich als transgender und erklärte damals in einem Statement auf Instagram, dass er sein Coming-out mit Freude, aber auch mit einer gewissen Verletzlichkeit teile. Über seine Beziehung mit Julia Shiplett war bislang nur wenig an die Öffentlichkeit gedrungen, was den gemeinsamen Auftritt bei der Premiere umso bemerkenswerter macht.

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Getty Images Elliot Page und Julia Shiplett bei der Premiere von "The Odyssey" im AMC Lincoln Square in New York, 14. Juli 2026

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Getty Images Julia Shiplett und Elliot Page bei der New-York-Premiere von "The Odyssey" im AMC Lincoln Square Theater, 14. Juli 2026

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Getty Images Premiere von "The Odyssey" in New York: Elliot Page und Julia Shiplett am roten Teppich

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