Emotionale Rede: So gut geht es Elliot Page nach Coming-out

Elliot Page (37) hat einen Grund zum Feiern! Das US-amerikanische Nachrichtenmagazin Time stellt alljährlich eine Liste der hundert einflussreichsten Persönlichkeiten zusammen. In diesem Jahr gehört auch der kanadische Schauspieler dazu. Während der Dreharbeiten der Erfolgsserie Umbrella Academy outete sich der Bestsellerautor vor drei Jahren als transsexueller Mann. Mit seiner Geschichte macht er nun anderen Mut. Bei der Verleihung erinnert er sich in einer emotionalen Rede: "Früher litt ich unter Panikattacken, weil ich mein wahres Ich verbergen musste." Doch heute finde der X-Men-Darsteller Hoffnung darin, authentisch zu leben. "Hoffnung ist für diejenigen, die sich ständig widersetzen und sich gegenseitig unterstützen", findet der "My Days of Mercy"-Produzent starke Worte.

Auch Steve Blackman, der Drehbuchautor von "The Umbrella Academy" sei ihm auf seiner Transreise eine große Stütze gewesen. "Ich rief ihn damals nervös an und er war unglaublich", erinnert sich der 37-Jährige. Gemeinsam hätten sie an dem Übergang von seinem Seriencharakter – von Vanya zu Viktor gearbeitet. Dabei wäre es beiden wichtig gewesen, die Coming-out-Geschichte mit Authentizität und Feingefühl zu erzählen. Trotz der positiven Erfahrung am Set der Superheldenshow mangle es laut Elliot in Hollywood an der Darstellung von Trans-Personen. "Aber ich freue mich darauf, von Anfang an ein Teil der Veränderung zu sein", erklärt er vielversprechend.

Mit seinen Fans teilte der Kanadier damals auf X die Neuigkeiten. "Hallo Freunde, ich möchte euch mitteilen, dass ich trans bin, meine Pronomen sind er/sie, und mein Name ist Elliot", machte der Schauspieler deutlich. Ehrlich verkündete er: "Ich fühle mich glücklich, dies zu schreiben. Und dass ich hier bin. Ich bin froh, an diesem Ort in meinem Leben angekommen zu sein." Von den Nutzern erhielt Elliot damals viel Zuspruch. Sein Beitrag hat heute sogar fast zwei Millionen Likes.

Anzeige Anzeige

Christos Kalohoridis / Netflix Eine Szene aus der vierten Staffel von "The Umbrella Academy"

Anzeige Anzeige

Getty Images Elliot Page bei den Academy Awards 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de