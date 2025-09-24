Elliot Page und Julia Shiplett feiern ihr Red-Carpet-Debüt

Elliot Page (38) könnte wohl gerade nicht glücklicher sein. Seit geraumer Zeit ist der Schauspieler mit seiner Partnerin Julia Shiplett zusammen. Im Rahmen der Mailänder Fashion Week besuchten die beiden jetzt ein Event der Luxusmarke Gucci – ihr Red-Carpet-Debüt. Das Paar strahlte dabei über beide Ohren und zog die Blicke mit viel Eleganz auf sich: Julia trug ein zurückhaltendes dunkelgrünes Kostüm, während Elliot einen Anzug aus einem dunkelblauen Nadelstreifen-Jackett und einer weiten schwarzen Hose wählte. Damit markieren die beiden den nächsten Meilenstein in ihrer Beziehung.

Mit dem Auftritt in Mailand bestätigen Elliot und Julia auch endlich ihre Beziehung. Ihren Fans wird es bereits klar gewesen sein, aber die beiden äußerten sich bisher nicht selbst. Die Spekulationen heizten sie dennoch gewaltig mit gemeinsamen Fotos an. Im Juni dieses Jahres teilten sie ein erstes Bild auf Instagram, auf dem sie sich vertraut auf einer mit einem Regenbogen bemalten Straße zeigten – passend zum Pride Month. Für den The Umbrella Academy-Darsteller dürfte die Beziehung mit Julia eine besondere sein, denn es ist seine erste öffentliche Liebe seit seiner abgeschlossenen Transition.

Zuvor war Elliot knapp drei Jahre mit Emma Portner verheiratet. Die beiden gaben sich 2018 das Jawort – 2021 wurde die Ehe aber wieder geschieden. Böses Blut gab es allerdings nicht. In einem Statement gegenüber People erklärte das Ex-Paar: "Wir haben den größten Respekt voreinander und werden gute Freunde bleiben." Wenige Monate nach den Trennungsnews begann der gebürtige Kanadier seine Transition und nahm auch die Fans und die Öffentlichkeit mit auf die Reise. Mittlerweile scheint er mit sich im Reinen zu sein – besonders viel Freude hatte Elliot sogar am Datingleben als Mann, wie er 2023 gegenüber der Los Angeles Times ausplauderte: "Der Umgang mit Menschen fühlt sich so viel einfacher und verbundener an, weil ich mich nicht in mir selbst verloren fühle und auf die richtige Weise gesehen werde!"

Getty Images Julia Shiplett und Elliot Page bei der Mailänder Fashion Week, September 2025

Instagram / elliotpage Elliot Page und Julia Shiplett, Juni 2025

Getty Images Elliot Page, Schauspieler