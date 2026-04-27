Elliot Page über Scham und Isolation als queeres Kind

Schauspieler Elliot Page (39) hat sich in einem offenen Gespräch mit dem Magazin People über seine Erfahrungen als queeres Kind geäußert. Der 39-Jährige beschrieb dabei das Gefühl von Einsamkeit und Scham, das ihn in seiner Kindheit begleitete. "Du fühlst dich ausgeschlossen, du hast das Gefühl, dass etwas mit dir nicht stimmt", erklärte er. "Du trägst diese Steine der Scham mit dir", so Elliot weiter. Anlass für das Gespräch war die Promotion seiner neuen Dokumentation "Second Nature", die er sowohl mitproduziert als auch als Sprecher begleitet hat.

Der Film, bei dem Drew Denny Regie führte, beleuchtet gleichgeschlechtliche Beziehungen und Geschlechtsfluktuation in der Tierwelt – Themen, die im gängigen Biologieunterricht häufig ignoriert oder ausgeblendet werden. Für Elliot war genau das ein wesentlicher Grund, sich an dem Projekt zu beteiligen: "Diese Idee, dass die Natur um ein cishetero-normatives System herum organisiert ist, ist schlicht und einfach falsch." Er betonte außerdem, dass die Dokumentation für jeden etwas zu bieten habe, egal welche Identität man hat. "Es ist wunderschön gemacht. Es ist unterhaltsam. Es ist lustig. Es wird euch fesseln", sagte er gegenüber People. "Second Nature" ist ab dem 24. Mai in Los Angeles, ab dem 26. Juni in New York City und auch in Deutschland in den Kinos zu sehen.

Elliot hatte sich im Jahr 2020 in einem persönlichen Post in den sozialen Medien als transgender geoutet. Seitdem setzt er sich öffentlich für die Sichtbarkeit von trans Menschen ein und sprach bereits 2023 gegenüber People darüber, wie sehr ihm der Kontakt zu jungen Menschen bedeutet, die ihren eigenen Weg gehen. Auch über die Veränderungen in seinem eigenen Leben seit dem Outing hat er sich in der Vergangenheit geäußert: "Es fühlt sich auf eine Art an, von der ich nie dachte, dass ich sie erleben würde – das zeigt sich vor allem darin, wie präsent ich mich fühle, wie leicht mir alles fällt und wie ich einfach existieren kann."

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Getty Images Elliot Page, Oscars 2022

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Getty Images Elliot Page bei den Academy Awards 2022

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Elliot Page, Schauspieler