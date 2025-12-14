Drama um Nacktszene: Olivia Cooke kollabiert fast am Set

Olivia Cooke (31) hat über eine schwierige Erfahrung am Set der Prime-Video-Serie "The Girlfriend" gesprochen. Bei den Dreharbeiten einer Nacktszene verzichtete sie aus Unsicherheiten auf ihr Frühstück, doch als sich der Drehplan verschob, fühlte sie sich schwach und nahe daran, in Ohnmacht zu fallen. "Ich dachte, ich falle gleich um. Ich habe dann gesagt: 'Ich mache das nicht mehr, gebt mir ein Croissant!'", erzählte die britische Schauspielerin der Sunday Times. Olivia spielt in der Serie die opportunistische Cherry, die versucht, einen wohlhabenden Erben zu verführen – sehr zum Missfallen seiner Mutter.

Neben dem Vorfall am Set sprach Olivia auch über den Druck, den sie als Schauspielerin empfindet, besonders hinsichtlich Gewicht und Körperbild. Sie gestand, dass der aktuelle Ozempic-Trend in Hollywood ihre Unsicherheiten verstärkt habe. Um diesem negativen Einfluss zu entkommen, hat sie zeitweise soziale Medien wie Instagram von ihrem Handy gelöscht. "Es war eine Erleichterung, nicht ständig mit schrumpfenden Körpern konfrontiert zu werden", erklärte sie. Die "House of the Dragon"-Darstellerin erwähnte zudem, dass sie während der Dreharbeiten für ein neues Projekt in Budapest diese Strategie beibehalten hat.

Außerdem verriet Olivia spannende Details über ihre Inspiration für "Cherry". Sie erklärte, dass sie sich von ihrer jüngeren Schwester Eleanor habe inspirieren lassen, welche die charmante und glamouröse Persönlichkeit der Serienfigur widerspiegele. Olivia und Eleanor wuchsen mit ihrer Mutter in Oldham auf, nachdem ihre Eltern sich scheiden ließen. Bereits im Alter von acht Jahren startete Olivia ihre Schauspielkarriere am Oldham Theatre Workshop. Heute genießt sie nicht nur ihre Erfolge in Film und Fernsehen, sondern bleibt trotz des Hollywood-Trubels eng mit ihrer Familie verbunden. Fans konnten Olivia zuletzt im September bei einer Premiere in London mit Co-Star Robin Wright (59) bewundern.

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Cooke, Schauspielerin

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Cooke in London im August 2022

Anzeige Anzeige

Getty Images Olivia Cooke bei der Premiere von "Sound Of Metal"