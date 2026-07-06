Große Rolle: Olivia Cooke verpasste Chance bei "Star Wars"

Olivia Cooke (32) ist derzeit als Alicent Hohenturm in House of the Dragon zu sehen – doch die Schauspielerin hätte beinahe eine ganz andere Leinwandkarriere eingeschlagen. Im Podcast "Happy Sad Confused" verriet die 32-Jährige jetzt, dass sie sich einst für eine der begehrtesten Rollen Hollywoods beworben hatte: die der Rey in der Star Wars-Sequel-Trilogie. Das Vorsprechen lief dabei alles andere als rund. "Ich war grottenschlecht. Wirklich schlimm", gab sie offen zu.

Podcast-Moderator Josh Horowitz wollte genauer wissen, was beim Casting schiefgelaufen war – doch Olivia hatte darauf keine konkrete Antwort. "Ich war damals einfach nicht die richtige Schauspielerin dafür. Es hat nicht gepasst", sagte sie. Die Rolle ging letztlich an Daisy Ridley (34), die Olivia im Podcast ausdrücklich lobte. Sie betonte, dass sie "eine fantastische Leistung abgeliefert" habe. Schmerzlicher als das "Star Wars"-Vorsprechen empfindet Olivia jedoch eine andere Absage: die für den Liebesfilm "Endless Love". "Ich weinte in meinem Elternhaus in mein Kinderkissen. Ich dachte, meine Karriere wird zu nichts führen, weil ich die Rolle in 'Endless Love' nicht bekommen habe", erinnerte sie sich im Podcast. Der Part ging damals an Gabriella Wilde (37).

Olivia, die kürzlich mit Hollywoods Alterswahn bei Frauen abrechnete, wurde am 27. Dezember 1993 im englischen Oldham geboren und startete ihre Karriere früh mit der US-amerikanischen Horrorserie "Bates Motel", in der sie von 2013 bis 2017 zu sehen war. Einem breiten Publikum wurde sie durch Auftritte in Produktionen wie "Ready Player One" bekannt. Ihren bislang größten Erfolg feiert sie seit 2022 als Alicent Hohenturm in der HBO-Erfolgsserie "House of the Dragon", dem Game of Thrones-Ableger, für den sie vielfach gelobt wurde. Bevor Olivia große Bekanntheit erreichte, musste sie jedoch auch schmerzhafte Rückschläge einstecken, über die sie nun offen und ehrlich berichtete.

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Jeff Spicer/Getty Images Olivia Cooke bei der "Thoroughbreds"-Premiere in London

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Getty Images Olivia Cooke, Schauspielerin

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Sky Alicent und Rhaenyra Targaryen in "House of the Dragon"

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