Scheidung von Ryan Lochte und Kayla ist nun offiziell durch

Olympiastar Ryan Lochte (41) und Moderatorin Kayla Reid sind offiziell geschieden. Das bestätigen Gerichtsunterlagen, auf die das Magazin People Zugriff hat. Damit endet eine Ehe, die acht Jahre gehalten hat und aus der drei gemeinsame Kinder hervorgegangen sind: ihr Sohn Caiden sowie die Töchter Liv und Georgia. Kayla hatte die Scheidung im März 2025 eingereicht. Seitdem zog sich das Verfahren aufgrund verschiedener Streitpunkte durch die Instanzen. Nun äußerte sie sich gegenüber dem Magazin zum Ende – und findet überraschend positive Worte.

"Die Scheidung war eine der schwersten Erfahrungen meines Lebens, aber sie hat auch eine Stärke in mir offenbart, die ich nicht kannte", erklärte Kayla in einem Statement und führte aus: "Ich bin dankbar, mit Klarheit, Frieden und viel Glauben in die Zukunft vorwärtsgehen zu können." Die 34-Jährige, die in Florida als Immobilienmaklerin, Podcasterin und ehemalige Moderatorin tätig ist, betonte außerdem: "Scheidung ist nichts, das man feiert, aber es ist unglaublich bestärkend, sie zu überstehen und zu erkennen, dass man stärker ist, als man je gedacht hätte." Gleichzeitig blickt sie offen auf die Herausforderungen, die noch vor ihr liegen: "Ich glaube wirklich, dass die besten Kapitel meines Lebens noch nicht geschrieben sind."

Ryan hingegen hat nach der Trennung von Kayla schnell wieder Anschluss gefunden. Der zwölffache Olympiamedaillengewinner ist inzwischen mit der Lehrerin Molly Gillihan verlobt. Den Heiratsantrag machte er ihr im Restaurant Prime & Pearl in Gainesville, Florida – dort, wo die beiden ihr erstes Date hatten. Molly bringt ihrerseits drei Kinder in die Beziehung, sodass die beiden gemeinsam eine sechsköpfige Patchworkfamilie bilden. "Unsere Kinder haben eine unglaubliche Bindung entwickelt, und es wurde klar, dass ein Leben unter einem Dach der richtige nächste Schritt für uns alle war", sagte Ryan gegenüber dem Blatt.

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Instagram / ryanlochte Ryan und Kayla Lochte mit ihren Kids, November 2024

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Kayla Rae Reid und Ryan Lochte bei einer Party in LA

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Instagram / mollygilli Ryan Lochte und Partnerin Molly im Sommer 2026