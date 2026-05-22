Trennung und Umzug: Ryan Lochte kämpft um seine Kinder

Zwischen Ryan Lochte (41) und seiner Noch-Ehefrau Kayla Reid Lochte (34) schwelt ein neuer Streit. Der mehrfache Olympiasieger im Schwimmen hat angekündigt, einen Job als Trainer an der Missouri State University anzunehmen – und genau das sorgt für Zündstoff. Kayla, die nach der im Juni eingereichten Scheidung mit den drei gemeinsamen Kindern in Gainesville, Florida, lebt, sieht den Umzug kritisch. Die Kinder seien dort bereits fest verwurzelt, in der Schule integriert, und ein eigener Umzug nach Missouri stehe für sie nicht zur Debatte. Ryan hingegen verteidigte die Entscheidung gegenüber TMZ mit deutlichen Worten: "Ich werde jeden Monat zurückkommen, um meine Kinder zu sehen."

Quellen aus dem Umfeld von Kayla bestätigten gegenüber TMZ, dass ihre größte Sorge stets das emotionale Wohlbefinden und die Stabilität der Kinder gewesen sei. Es sei schmerzhaft, wenn kleine Kinder damit konfrontiert würden, einen Elternteil seltener zu sehen – gerade in einem Alter, in dem sie Distanz und die Realität eines Fernbeziehung-Erziehungsmodells noch gar nicht vollständig begreifen könnten. Der Campus der Missouri State University liegt etwa 15 Fahrstunden von Gainesville entfernt. Ryan kündigte an, nicht nur monatlich zu kommen, sondern die Kinder auch in den Ferien, an Feiertagen und in den Sommermonaten zu besuchen. Sein gesamtes Gehalt als Trainer wolle er in diese Besuche investieren. "Ich muss diesen Coaching-Job annehmen, um dort zu sein, wo ich für sie sein muss. Ich liebe sie", sagte er gegenüber TMZ.

Ryan zählt zu den erfolgreichsten Schwimmern der Geschichte. Er gewann insgesamt zwölf olympische Medaillen, darunter sechs goldene. Mit Kayla war er seit 2018 verheiratet. Die beiden haben drei Kinder zusammen: Sohn Caiden sowie die Töchter Liv und Georgia. Kayla reichte im vergangenen Jahr die Scheidung ein. Zuletzt sorgte die Trennung öffentlich für Schlagzeilen, nachdem Kayla ihrem Ex-Mann in ihrem Podcast Untreue mit seiner heutigen Freundin Molly Gillihan vorgeworfen hatte – Vorwürfe, die Ryan entschieden zurückwies.

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Ethan Miller/Getty Images for Cirque du Soleil Ryan Lochte beim Training zu "Dancing with the Stars"

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Instagram / ryanlochte Ryan und Kayla Lochte mit ihren Kids, November 2024

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Instagram / ryanlochte Ryan Lochte und Molly Gillihan, Juli 2025

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