Details zur Scheidung von Ryan Lochte und Kayla enthüllt

Die Scheidung von Schwimmstar Ryan Lochte (41) und Kayla Reid ist offiziell abgeschlossen – und jetzt werden auch die Details der Einigung bekannt. Wie TMZ berichtet, haben die beiden ihre Trennung am 1. Juli offiziell besiegelt und sich dabei auf klare Regelungen rund um Sorgerecht, Immobilien und Finanzen geeinigt. Kayla erhält das Familienhaus in Gainesville, Florida, und hat die primäre Betreuung der drei gemeinsamen Kinder inne. Ryan zahlt monatlich 1.000 Dollar, also 874 Euro, Kindesunterhalt.

Die Kinder werden demnach den Großteil des Jahres bei Kayla in Florida leben. Ryan ist unterdessen bereits nach Missouri gezogen, wo er mit seiner Verlobten Molly Gillihan lebt und einen Trainerjob an der Missouri State University angetreten hat. Für den Schutz der Privatsphäre der Kinder haben beide Elternteile außerdem vereinbart, dass weder sie noch ihre jeweiligen Partner Fotos der Kinder in sozialen Medien veröffentlichen dürfen. Finanziell übernimmt Ryan allein eine bundesstaatliche Steuerpfändung in Höhe von 100.000 Dollar aus der gemeinsamen Ehe. Ehegattenunterhalt wird hingegen von keiner der beiden Seiten gezahlt.

Die Scheidung setzt den Schlusspunkt unter eine Ehe, die acht Jahre Bestand hatte. Aus der Beziehung gingen drei Kinder hervor: Sohn Caiden sowie die Töchter Liv und Georgia. Kayla hatte die Scheidung im März 2025 eingereicht, seither zog sich das Verfahren aufgrund verschiedener Streitpunkte hin. Ryan ist vor allem als Schwimmstar bekannt: Der US-Amerikaner gehörte über viele Jahre zu den erfolgreichsten Athleten seines Sports und gewann insgesamt zwölf olympische Medaillen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Ryan Lochte und Kayla Rae Reid

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Instagram / ryanlochte Ryan und Kayla Lochte mit ihren Kids, November 2024

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Instagram / mollygilli Ryan Lochte und Partnerin Molly im Sommer 2026