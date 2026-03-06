Ryan Lochte wehrt sich gegen Betrugsvorwürfe seiner Ex Kayla

Ryan Lochte (41) weist die Betrugsvorwürfe seiner Ex-Frau Kayla Rae Reid (34) vehement zurück. Der Schwimmer meldete sich jetzt gegenüber dem Magazin People zu Wort, nachdem Kayla in ihrem Podcast behauptet hatte, er sei ihr während ihrer Ehe mit seiner heutigen Freundin Molly Gillihan untreu gewesen. "Ich war meiner Ex-Frau absolut nicht untreu", stellte der 41-Jährige in einem Statement klar. Er betonte, dass er täglich an sich und seinem Charakter arbeite und aus seiner Vergangenheit viel gelernt habe. Besonders verletze es ihn, dass Molly in diese Angelegenheit hineingezogen werde, da die beiden während seiner Ehe mit Kayla zu keinem Zeitpunkt eine unangemessene Beziehung geführt hätten.

Ryan erklärte weiter, dass er erst Kontakt zu Molly aufgenommen habe, nachdem ihm die Scheidungspapiere zugestellt worden waren und er bereits allein lebte. "Ich liebe Molly und die Familie, die wir haben, so sehr und es bricht mir das Herz, dass sie da hineingezogen wird", sagte der Sportler. Die Vorwürfe waren aufgekommen, nachdem Kayla in einer Episode ihres Podcasts "The Comeback Era" Molly als Ryans "Geliebte" bezeichnet und behauptet hatte, die beiden würden sich schon seit vielen Jahren kennen und seien bereits lange glücklich zusammen.

Ryan und Kayla hatten sich während der Olympischen Sommerspiele 2016 öffentlich als Paar gezeigt und 2018 geheiratet. Gemeinsam haben die beiden drei Kinder: Sohn Caiden, der acht Jahre alt ist, sowie die Töchter Liv und Georgia, die sechs und zwei Jahre alt sind. Im Juni vergangenen Jahres hatte Kayla die Scheidung eingereicht und via Instagram erklärt, dass die Entscheidung nach tiefer Reflexion und Gebet gefallen sei. Ryan zog im Januar dieses Jahres, sieben Monate nach der Einreichung der Scheidung, mit Molly zusammen und postete ein Foto aus ihrem neuen Zuhause. Der Sportler teilte später mit, dass er in den vergangenen zehn Monaten eine Therapie absolviert und sich seinem Glauben wieder zugewandt habe, um der bestmögliche Vater für seine Kinder zu sein.

Ethan Miller/Getty Images for Cirque du Soleil Ryan Lochte beim Training zu "Dancing with the Stars"

Getty Images Kayla Rae Reid bei der Playboy Midsummer Night's Dream Party im Marquee Nightclub in Las Vegas

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte und seine Ex-Frau Kayla Rae Reid