Kayla Rae Reid wirft ihrem Ex-Mann Ryan Lochte Betrug vor

Kayla Rae Reid (34) hat ihrem Noch-Ehemann Ryan Lochte (41) jetzt in aller Öffentlichkeit schwere Vorwürfe gemacht. In einer Episode ihres Podcasts "The Comeback Era" behauptete das frühere Playboy-Model, dass der Schwimmer sie während ihrer gemeinsamen Zeit mit seiner neuen Freundin Molly Gillihan betrogen habe. "Sie sind schon sehr lange glücklich zusammen. Sehr lange Zeit. Seit vielen Jahren. Sie kennen sich schon ewig", erklärte Kayla in der Podcast-Folge. Als ihre Co-Moderatorin Caroline Lunny Molly versehentlich als "Geliebte" bezeichnete, korrigierte sie sich schnell und erwähnte, dass Ryan bereits mit seiner Freundin zusammenlebe.

Kayla sprach in dem Podcast besonders emotional über die Untreue, die sie während ihrer Schwangerschaften und nach den Geburten ihrer Kinder erlebt haben will. "Ich bemerkte, dass es passierte, während ich schwanger war oder im Wochenbett", verriet sie. Es habe "viele Frauen" gegeben, die Ryan während ihrer Beziehung Nachrichten geschickt hätten. "Man ist an so einem verletzlichen Ort, man fühlt sich so unwohl im eigenen Körper und man möchte sich einfach nur schön und geliebt und umsorgt fühlen. Aber er fischte woanders", schilderte die Immobilienmaklerin ihre damalige Situation. Besonders bewegt zeigte sich Kayla, als sie ihre Gefühle mit denen von Khloé Kardashian (41) verglich, die von Tristan Thompson (34) betrogen wurde. "Ich habe geweint, weil ich mich noch nie so sehr mit der Geschichte von jemandem identifiziert habe", gestand sie. Sie kenne genau die Gefühle, die Khloé damals durchgemacht habe, als Tristan kurz vor der Geburt ihrer gemeinsamen Tochter im April 2018 fremdging.

Kayla hatte im März 2025 die Scheidung von Ryan eingereicht und die Trennung im Juni öffentlich gemacht. Die beiden waren sieben Jahre verheiratet und haben drei gemeinsame Kinder: Caiden, Liv und Georgia. In einem Instagram-Post hatte sie damals bereits angedeutet, dass ein "Verrat" zum Ende ihrer Ehe geführt habe. Ryan, der mittlerweile mit Molly und ihren drei Kindern zusammenlebt, hatte Anfang des Jahres gegenüber People erklärt, dass er sich in jemanden verliebt habe, der die gleichen Werte teile. "Zusammen sind wir eine Familie mit sechs Kindern", schwärmte der 41-Jährige damals. Molly schaltete sich im vergangenen Monat in die öffentliche Auseinandersetzung ein, nachdem Kayla erklärt hatte, Ryan sei nicht der Vater, den ihre Kinder "verdienen". Die 37-Jährige postete daraufhin auf Instagram über "harte" und "unfreundliche Menschen" und rief dazu auf, trotzdem gütig zu bleiben.

Getty Images Kayla Rae Reid im Juli 2016

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte und seine Ex-Frau Kayla Rae Reid

Instagram / ryanlochte Ryan Lochte und Molly Gillihan, Juli 2025