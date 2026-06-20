Nach Umzug: Ryan Lochte soll sich mit Freundin verlobt haben

Ryan Lochte (41) schwebt im Liebesglück: Der Schwimmstar hat seiner Partnerin Molly Gillihan einen romantischen Heiratsantrag gemacht. In einem Restaurant in Gainesville im US-Bundesstaat Florida, wo die beiden einst ihr erstes Date hatten, stellte Ryan die Frage aller Fragen. Laut dem Promiportal TMZ nutzte der Olympiasieger den Besuch, um gleichzeitig den gemeinsamen Umzug nach Missouri zu feiern. Hand in Hand liefen Ryan und Molly einen Weg aus roten Rosenblättern entlang, am Ende wartete ihre alte Lieblingsnische – und eine besondere Karte, die Molly direkt zu Tränen gerührt haben soll.

In der Karte soll die entscheidende Frage gestanden haben. Als sie sich umdrehte, kniete Ryan bereits vor ihr. Die Influencerin gab daraufhin ein überglückliches Ja und zeigte anschließend im Restaurant stolz ihren großen Verlobungsring, wie auf Fotos zu sehen ist. Der Antrag krönt eine Beziehung, die die beiden erst vor gut einem Jahr öffentlich gemacht hatten – sie waren an einem Feiertagswochenende im Juli erstmals offiziell zusammen auf Instagram zu sehen. Im Gespräch mit TMZ schwärmte der Sportler nach dem Antrag: "Ich bin auf Wolke sieben, sie hat Ja gesagt. Ich bin glücklich, das ist mein neuer Anfang, und ich könnte es ohne sie nicht schaffen."

Schon vor dem Verlobungsantrag hatte Ryan auf Instagram deutlich gemacht, wie wichtig Molly für ihn geworden ist. In einer emotionalen Geburtstagsbotschaft schrieb er, sie habe ihn in einer Phase kennengelernt, in der er sich verloren und gebrochen gefühlt habe, und sie habe ihn nicht als Sportler oder Star geliebt, sondern als Mensch. Molly sei zu seiner besten Freundin, seinem sicheren Hafen und seiner Seelenverwandten geworden. Für Ryan ist das nicht die erste Ehe: Er war zuvor mit Model Kayla Rae Reid (34) verheiratet. Das Ex-Paar hat drei gemeinsame Kinder, trennte sich jedoch im Juni 2025 offiziell.

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Instagram / mollygilli Ryan Lochte und Partnerin Molly im Sommer 2026

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Instagram / ryanlochte Ryan Lochte mit Partnerin Molly

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Getty Images Kayla Rae Reid bei der Playboy Midsummer Night's Dream Party im Marquee Nightclub in Las Vegas