Zwangsvollstreckung ade: Ryan Lochte erzielt Einigung mit Ex

Ryan Lochte (41) und seine Ex-Frau Kayla Rae Reid (34) haben eine drohende Zwangsvollstreckung ihres gemeinsamen Hauses in Gainesville, Florida, abgewendet. Wie TMZ berichtet, einigten sich der Schwimmstar und seine ehemalige Partnerin mit der Fletcher Park Owners' Association auf einen Vergleich. Die Hausgemeinschaft hatte das Ex-Paar im November 2025 verklagt, weil sie ausstehende Gebühren und Abgaben für ihr rund 260 Quadratmeter großes Haus mit vier Schlafzimmern und drei Bädern nicht beglichen hatten. Die offene Summe von umgerechnet 3.200 Euro ist nun laut den vorliegenden Gerichtsdokumenten vollständig bezahlt.

Das Haus, das Ryan und Kayla 2021 für rund 477.000 Euro erworben hatten, soll mittlerweile einen Wert von etwa 575.000 Euro haben. Während diese rechtliche Angelegenheit damit vom Tisch ist, läuft das Scheidungsverfahren der beiden weiter und ist noch nicht rechtskräftig abgeschlossen. In dessen Verlauf hatte Kayla ihrem Ex vorgeworfen, in Anwesenheit eines ihrer Kinder Drogen konsumiert und leere Kokainbeutel im Haus hinterlassen zu haben. Ryan bestritt die Anschuldigungen entschieden, räumte jedoch ein, dass er Hilfe bei Suchtproblemen in Anspruch genommen habe und mittlerweile clean sei.

Der Olympiasieger war von 2018 bis zur Scheidungseinreichung im März 2025 mit Kayla verheiratet, mit der er drei gemeinsame minderjährige Kinder hat. Kurz vor der Meldung über die Einigung im Rechtsstreit rund um ihr gemeinsames Haus hatte TMZ noch eine andere Neuigkeit über Ryan verbreitet: Der 41-Jährige hat sich demnach letzte Woche mit seiner neuen Freundin verlobt.

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Getty Images Ryan Lochte, Profischwimmer

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Instagram / ryanlochte Ryan und Kayla Lochte mit ihren Kids, November 2024

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Instagram / mollygilli Ryan Lochte und Partnerin Molly im Sommer 2026