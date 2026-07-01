So hat "Der Bergdoktor"-Star Ronja Forcher 14 Kilo verloren

Ronja Forcher (30) hat in den vergangenen Monaten eine bemerkenswerte körperliche Veränderung durchgemacht. Die Schauspielerin, bekannt als Lilli in der ZDF-Serie Der Bergdoktor, hat nach eigenen Angaben rund 14 Kilogramm abgenommen. Gegenüber Merkur.de betonte sie dabei ausdrücklich, dass keine Abnehmspritze im Spiel gewesen sei. Stattdessen habe sie gemeinsam mit ihrem Mann Felix Briegel in den vergangenen zwei Jahren ihren Alltag schrittweise umgekrempelt und neue Gewohnheiten aufgebaut. Zu den zentralen Routinen des Paares gehört das gemeinsame Saunieren – und das viermal pro Woche. Den Ablauf aus Sauna, Abkühlen und Ruhephasen erlebt Ronja dabei als fast meditativ, was in ihr den Wunsch geweckt habe, insgesamt noch bewusster auf ihre Gesundheit zu achten.

Auch ihre Ernährung hat die Schauspielerin grundlegend verändert. Früher habe Essen für sie oft Trost und Unterstützung bedeutet. "Ich wünschte, Essen würde gar keine so große Rolle mehr in meinem Leben spielen", sagte sie demnach vor rund eineinhalb Jahren zu einem Freund. Heute setzt sie auf bewusstes Essen und hat sich mithilfe von Podcasts und Büchern intensiv mit Frauengesundheit sowie eiweißreicher Ernährung beschäftigt. Proteine seien ihr besonders wichtig, um Knochen zu stärken und Muskelmasse langfristig zu erhalten. Ergänzt wird das alles durch Sport: Seit drei Jahren trainiert sie regelmäßig CrossFit, inklusive Krafttraining und Gewichtheben.

Vor circa einem halben Jahr hatte Ronja noch einmal für Gesprächsstoff gesorgt, als sie in der Bild am Sonntag offen auf ihr Playboy-Shooting aus dem Jahr 2017 zurückblickte. Sie machte klar, dass sie diese Entscheidung bis heute nicht bereut. "Heute sage ich: Ich musste das machen. Es war wichtig für mich", sagte sie. Auch Felix habe sie damals bestärkt. Laut Ronja sei das Shooting ein bewusster Bruch mit dem braven Lilli-Image gewesen. Ronja erzählte damals auch, wie lange sie innerlich mit sich gerungen habe. Ein Jahr voller Zweifel, in dem sie sich selbst einredete: "Ich bin nicht schlank genug, nicht schön genug." Am Ende habe sie genau dieses Denken abstreifen wollen.

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Imago Ronja Forcher, März 2026

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Imago Ronja Forcher, Mai 2026

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Imago Ronja Forcher, März 2026