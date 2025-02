Ronja Forcher offenbart Schicksalsschlag in ihrer Kindheit

Ronja Forcher (28), bekannt aus der Serie Der Bergdoktor, hat nun über einen prägenden Schicksalsschlag in ihrem Leben gesprochen. In ihrem Buch "Für immer an meiner Seite", das Anfang März erscheint, teilt sie die Geschichte ihrer engen Freundin Sarah, mit der sie praktisch aufgewachsen ist. Sarah litt an der seltenen Erbkrankheit Progerie, die zu einem beschleunigten Alterungsprozess führt. Nur wenige Wochen, nachdem Ronja mit zwölf Jahren ihren ersten Auftritt in der ZDF-Serie gefeiert hatte, verstarb Sarah im Alter von nur 13 Jahren. "Als meine Eltern mir sagten, Sarah ist tot, veränderten diese drei Worte alles in meinem Leben", erinnerte sich Ronja im Gespräch mit Bild.

Über die Zeit nach diesem tragischen Verlust schreibt Ronja ehrlich und bewegend in ihrem Buch. Der plötzliche Tod ihrer Freundin habe ihre Kindheit beendet und sie völlig aus der Bahn geworfen. Sie beschreibt, wie sie in eine rebellische Phase geriet, "unausstehlich" wurde und sich in Partys und Alkohol flüchtete. Dieser schmerzvolle Verlust hat sie sehr geprägt. "Ich glaube nicht, dass ich all das geschafft hätte ohne meine Freundschaft und Erfahrung mit Sarah", sagte sie rückblickend und betonte, dass diese Zeit ihr gezeigt habe, worauf es im Leben wirklich ankommt.

Ronja Forcher wuchs in einer künstlerischen Familie auf und spielte schon früh Theater, bevor sie den Durchbruch im Fernsehen schaffte. Seit Jahren begeistert sie das Publikum als Teil der Gruber-Familie in "Der Bergdoktor". Privat scheint die Schauspielerin mit dieser prägenden Vergangenheit ihren Weg gefunden zu haben. Ihre Erfahrung und die Erinnerung an Sarah hätten ihr geholfen, "den Weg, den dir dein Herz vorgibt", zu verfolgen. Mit ihrem offenen Umgang mit der Trauer setzt sie ein Zeichen und zeigt, wie viel Stärke Menschen aus schmerzhaften Erlebnissen ziehen können.

Getty Images "Der Bergdoktor"-Cast: Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl, 2017

Getty Images Ronja Forcher, "Der Bergdoktor"-Darstellerin, 2023

