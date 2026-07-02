14 Kilogramm weniger: Ronja Forcher erklärt den Grund dafür

Ronja Forcher (30) hat in den vergangenen Monaten rund 14 Kilogramm abgenommen. Bei Servus München, der Filmfestparty von Bavaria Studios & Bavaria Fiction, sprach die Bergdoktor-Darstellerin laut Bunte nun offen darüber, was wirklich hinter ihrer Veränderung steckt. Gleichzeitig machte die Schauspielerin deutlich, dass sie die ständigen Nachfragen zu ihrem Körper als belastend empfindet. "Ich verstehe natürlich, das Äußere ist etwas, das auffällt", sagte sie. "Aber ich tue mir immer noch schwer damit, darauf angesprochen zu werden."

Was die Schauspielerin dabei besonders beschäftigt: "Manchmal empfinde ich das als eine Beleidigung meiner früheren Version, weil ich meine frühere Version auch sehr gern gemocht habe." Abnehmen sei nie ihr eigentliches Ziel gewesen, so Ronja. "Die Abnahme, die ist mir auch so ein bisschen passiert", erklärte sie. Vielmehr habe sie mit den Dreißigern ihre Einstellung zur Gesundheit grundlegend verändert. Beim Sport gehe es ihr inzwischen darum, "stark zu werden, gesunde Knochen zu bekommen und das Herz gesund zu halten". Dann sei es eben "natürlich passiert, dass man auch Gewicht verliert, wenn man sein Leben etwas ändert."

Ronja hatte bereits zuvor in einem Interview mit Merkur.de erklärt, dass sie gemeinsam mit ihrem Mann Felix Briegel ihren Alltag in den vergangenen zwei Jahren schrittweise umgekrempelt habe. Neben dem neuen Gesundheitsbewusstsein steht für die Schauspielerin gerade auch beruflich viel an: Die Dreharbeiten zur 20. Staffel von "Der Bergdoktor" laufen bereits auf Hochtouren. Die Jubiläumsstaffel scheint emotional aufgeladen zu sein – Ronja verriet, dass sie beim Lesen der Drehbücher schon bei der ersten Folge geweint habe. Besonders beeindruckt hat sie die Zusammenarbeit mit Benjamin Rauhe, der mit Down-Syndrom geboren wurde und in der Auftaktfolge mitspielt. "Er und seine Art zu arbeiten haben mich echt bewegt und inspiriert. Es war toll, mit ihm zu arbeiten", sagte sie.

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Imago Ronja Forcher, März 2026

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Imago Ronja Forcher bei der Auftaktsendung von "Immer wieder sonntags" im Europapark Rust, Mai 2026

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https://www.instagram.com/stories/ronjaforcher/3224215412127738691/ Felix Briegel und Ronja Forchert, Ehepaar