Ronja Forcher: Neue "Bergdoktor"-Staffel wird ganz besonders

Ronja Forcher (29), bekannt aus der ZDF-Serie Der Bergdoktor, hat neue Details zur kommenden 19. Staffel verraten. Die Schauspielerin, die seit 2008 die Rolle der Lilli Gruber spielt, zeigte sich auf ihrem Instagram-Kanal begeistert von den laufenden Dreharbeiten. "Ich freue mich schon auf meine Lilli morgen … immer wieder wie heimkommen", schrieb die 29-Jährige und fügte hinzu, dass die Staffel "so so so besonders" werde. Mit einem Foto vom Set kündigte sie an, dass die Aufnahmen in der malerischen Region rund um den Wilden Kaiser stattfinden – ein vertrauter Schauplatz für die langjährigen Fans der Serie.

In der neuen Staffel dürfen sich die Zuschauer auf acht spannende Folgen freuen, die voraussichtlich im Januar 2026 ausgestrahlt werden. Während die genauen Handlungsstränge noch ein Geheimnis bleiben, spekulieren Fans bereits, was Lilli Gruber und ihre Familie erwarten könnte. Ein User hoffte in den Kommentaren auf eine Hochzeit von Lilli, machte jedoch deutlich, dass die Serie stets Überraschungen bereithält. Sicher ist, dass Ronja gemeinsam mit den anderen Hauptdarstellern, darunter Hans Sigl (56) als Martin Gruber, sieben Monate vor der Kamera stehen wird. Nach dem serientragischen Tod ihres Großvaters aus Staffel 18 wird die 19. Staffel sicher keine Langeweile aufkommen lassen.

Privat ist Ronja eng mit ihrer Rolle als Lilli verbunden. In einem Statement drückte sie ihre Dankbarkeit aus, diese Figur bereits fast 20 Jahre verkörpern zu dürfen. Die Innsbruckerin hat aber nicht nur vor der Kamera eine volle Agenda. Während der Drehpause zwischen Staffel 18 und 19 veröffentlichte sie im März ihre Autobiografie "Für immer an meiner Seite". Neben der Schauspielerei pflegt sie ein enges Verhältnis zu ihren Fans, indem sie sie regelmäßig über soziale Medien an ihrem Leben und ihrer Arbeit teilhaben lässt. Ihre Begeisterung für die Serie bleibt ungebrochen – eine Eigenschaft, die sie bei ihrem Publikum besonders beliebt macht.

Getty Images Ronja Forcher bei der Jose Carreras Gala 2024

Getty Images "Der Bergdoktor"-Cast: Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl, 2017

Getty Images Ronja Forcher, "Der Bergdoktor"-Darstellerin, 2023

