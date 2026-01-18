Ronja Forcher über ihr Playboy-Shooting und Selbstzweifel

Ronja Forcher (29) spricht offen über eine intime Entscheidung aus ihrer Vergangenheit: Die Schauspielerin, bekannt als Lilli in Der Bergdoktor, blickt im Gespräch mit der Bild am Sonntag auf ihr Nacktshooting für den Playboy im Jahr 2017 zurück. Damals, mit 20, stand sie in Südfrankreich vor der Kamera, fern der braven Serienfigur – und traf eine Wahl, die sie heute als Meilenstein beschreibt. "Heute sage ich: Ich musste das machen. Es war wichtig für mich", sagt Ronja. An ihrer Seite: Ehemann Felix Briegel, der sie von Anfang an bestärkte. Während die neue Staffel der ZDF-Serie läuft, betont die Österreicherin, dass sie ihren Weg selbstbewusst fortsetzt.

Im Interview zeichnet Ronja nach, wie lange sie mit sich rang: ein ganzes Jahr Zweifel, geprägt von strengen Vorstellungen über Körper und Weiblichkeit. "Ich bin nicht schlank genug, nicht schön genug", habe sie sich eingeredet – und genau das habe sie abstreifen wollen. Die Entscheidung reifte, wie sie erzählt, auch aus dem Wunsch heraus, ein Bild von Freiheit zu senden: freie Liebe, freie Sexualität, weg vom braven Image der Fernsehtochter. Das Shooting selbst empfand sie als befreiend. "Wenn man nackt vor einer Person steht, ist man in einer sehr starken Position. Da kann ich sagen: 'Das bin ich!'", sagte sie schon damals dem Playboy. Später feierte sie den Zuspruch des Publikums, als ihr Cover bei einer Abstimmung 2017 auf Platz drei landete. Heute klingt es nach einem Kapitel, das abgeschlossen ist – und dennoch nachwirkt.

Abseits der Kameras hat Ronjas Leben einige Herausforderungen geprägt. Ein Schicksalsschlag in ihrer Kindheit hatte ihre Sicht auf das Leben deutlich beeinflusst. Damals verlor sie ihre Freundin Sarah, die an einer seltenen Krankheit litt, frühzeitig. Dieser Verlust brachte Ronja dazu, intensiver über Beziehungen und das Leben nachzudenken. Heute, glücklich verheiratet und beruflich etabliert, betont sie die Bedeutung von Selbstliebe und Authentizität, die sie nicht nur durch ihre Karriere, sondern auch durch persönliche Erfahrungen und Verluste gelernt hat.

Getty Images Ronja Forcher, Schauspielerin

Instagram / ronjaforcher Felix Briegel und Ronja Forcher

Getty Images Ronja Forcher, "Der Bergdoktor"-Darstellerin, 2023