"Bergdoktor"-Star Ronja Forcher schwärmt von Ehemann Felix

Ronja Forcher (27) schwebt wohl immer noch auf Wolke sieben! Bereits seit einigen Jahren ist die Bergdoktor-Darstellerin mit dem Schauspieler und Produzenten Felix Briegel zusammen. Im vergangenen Jahr krönten die beiden ihr Liebesglück mit der gemeinsamen Hochzeit. Regelmäßig verzückt die Schauspielerin ihre Fans mit süßen Pärchenfotos – wie auch nun wieder: An Felix' Geburtstag gratuliert Ronja ihrem Mann mit einigen Bildern und einer süßen Liebeserklärung!

In ihrer Instagram-Story teilt sie ein paar Schnappschüsse von sich und ihrem Liebsten. Dazu widmet Ronja ihrem Partner liebevolle Zeilen. Unter anderem schreibt sie: "Heute wirst du 26 Jahre alt und ich könnte nicht stolzer auf dich sein. Ich liebe es so sehr, mit dir durchs Leben zu gehen." Die Fotoreihe beendet die Schauspielerin schließlich mit folgenden Worten: "Ich liebe dich so sehr! Danke, dass ich dich auf deine Reise durchs Leben begleiten darf."

Es ist nicht das erste Mal, dass die 27-Jährige ihre Liebe zu Felix so offen bekundet. Bereits zu ihrem ersten Hochzeitstag im August widmete sie ihrem Partner emotionale Worte via Instagram. "Ich bin für immer dankbar, durch dich zu mir selbst geworden zu sein und dafür, dass dieses Leben mit dir so viel Freude macht", schwärmte Ronja.

