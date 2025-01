"Der Bergdoktor"-Star Ronja Forcher spricht über 18. Staffel

Ronja Forcher (28), bekannt aus der ZDF-Serie "Der Bergdoktor", bleibt den Zuschauern auch in der 18. Staffel als Lilli Gruber erhalten. Seit sie als neunjähriges Mädchen in die Rolle der Tochter von Hans Sigls (55) Serienfigur schlüpfte, hat sie einen bemerkenswerten Wandel durchlebt. "Ich bin von einem Kind zu einer Frau geworden", erklärte sie im Interview mit web.de. Die neuen Folgen starten am 2. Januar und bringen für die Gruber-Familie nicht nur freudige, sondern auch herausfordernde Augenblicke. Ronja verriet, dass sie besonders stolz auf die Entwicklung ihrer Figur sei, die eine Balance zwischen jugendlichem Feuer und erwachsener Geduld gefunden habe.

Die Serie hat sich über die Jahre zu einer festen TV-Tradition entwickelt und für das Team bedeutet die enge Zusammenarbeit mehr, als nur berufliche Kollegen zu sein. Ronja betonte, dass die "Bergdoktor"-Hauptdarsteller so eng miteinander verbunden seien, dass niemand vorzeitig aussteigen würde. "Wir haben eine unausgesprochene Abmachung", erklärte sie und ergänzte, wie wichtig ihr die Serie sei. Neben der Schauspielerei wagt sich die Österreicherin auch auf musikalisches Terrain, etwa mit einem "Tirol Remix". Für das kommende Jahr plane sie, ihre Leidenschaft für die Musik weiter auszubauen.

Privat zeigt sich Ronja in ihren Interviews bodenständig und traditionsbewusst. Weihnachten verbringt sie seit Jahren mit ihrer Familie bei ihrer Großmutter in den Bergen, wo sie ihren eigenen Christbaum fällt und ihn mit Äpfeln und Lebkuchen schmückt. Dabei hält sie als Vegetarierin ihre ganz eigenen Rituale ein, wie etwa eine Käseplatte anstelle der klassischen Weihnachtsgans. Auch mit ihren "Bergdoktor"-Kollegen bleibt sie eng verbunden und unterstützt sie bei Theaterprojekten oder in schwierigen Momenten. "Wir haben die Freundschaft zueinander nie verloren", schwärmt sie und betont, dass die TV-Familie auch nach Drehschluss viel füreinander bedeute.

Getty Images Heiko Ruprecht, Ronja Forcher, Monika Baumgartner und Hans Sigl in der Serie "Der Bergdoktor"

Getty Images Ronja Forcher im September 2020

