Style-König? So überzeugt Prinz William mit seinen Looks

Prinz William (44) hat sich bei Royal Ascot 2026 als echter Stilstar bewiesen. In einer Leserumfrage der Daily Mail wurde der 44-jährige Prinz von Wales zum zweitbestgekleideten Royal des Pferderennfestivals gekürt – hinter Zara Tindall (45), aber noch vor seiner Frau, Prinzessin Kate (44). Besonders sein hellblaues Hemd mit weißem Kontrastkragen sorgte dabei für Aufsehen und soll laut dem Bericht maßgeblich zu seiner Platzierung beigetragen haben. Der Kommentar des britischen Magazins Daily Mail dazu: William wisse genau, welche Farben ihm stehen – und das Blau sei dabei definitiv sein Trumpf.

Was seinen Stil so überzeugend macht, sind vor allem die Details. Seine Kleidung sitzt stets perfekt: Poloshirts weder zu weit noch zu eng, schlanke Chinos ohne Falten und Mäntel, die maßgeschneidert wirken. Beim Smoking bricht er mit klassischen Konventionen und greift statt zum Standard-Schwarz gerne zu Mitternachtsblau oder – wie zuletzt bei den Baftas 2026 – zu dunklem Burgunderrot in Samt. Auch auf die Schuhe achtet William: Cleane Sneaker zum Casual-Look, schwarze Oxford-Schnürer zum Anzug. Was er konsequent meidet: zu weite Jeans, Fleecejacken und kurze Ärmel, die laut Daily Mail jeden Mann mittleren Alters aussehen lassen "wie einen pensionierten Piloten".

Privat zeigt sich William schon länger als jemand, dem sein Äußeres wichtig ist – ohne dabei übertrieben modebewusst zu wirken. Bereits 2017 zierte er das Cover des Magazins GQ, damals in einem dunkelblauen Kaschmirmantel von Alexander McQueen (†40) aus seinem eigenen Kleiderschrank. Drei Kinder hat er mit Prinzessin Kate, und auch als Vater und Ehemann tritt er stets gepflegt auf. Seinen Look beschrieb die Daily Mail nun als gelungene Balance: klassische Grundstücke, konsequent entrümpelt um alles Spießige – und mit einem Schuss Glamour, der den Unterschied macht.

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Imago Prinz William auf der Tribüne in Ascot

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Getty Images Besuch bei Norfolk and Waveney Mind: Prinz William in King’s Lynn am 11. Juni 2026

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Getty Images Prinz William bei einem Besuch im Sharaan Nature Reserve in AlUla

Getty Images Prinz William bei einem SportsAid-Workshop im National Sports Centre in Bisham Abbey