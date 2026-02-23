Historischer Schmuck: Prinzessin Kate glänzt bei den BAFTAs

Prinzessin Kate (44) und Prinz William (43) haben bei den BAFTAs in London für strahlende Momente gesorgt. Die beiden erschienen auf dem roten Teppich vor der Royal Festival Hall und zogen alle Blicke auf sich. Kate begeisterte in einem fließenden, bodenlangen Gucci-Kleid in zartem Rosa, das sie mit romantischen Wellen und dezent aufgetragenem Make-up kombinierte. Zu ihrem eleganten Look trug die Prinzessin zudem royale Schmuckstücke von besonderer Bedeutung: die Greville-Ohrringe von Cartier, die einst der verstorbenen Queen Elizabeth (†96) gehörten, sowie ein Platin-Diamant-Armband, das Prinz Philip (†99) 1947 als Verlobungsgeschenk an seine zukünftige Frau überreicht hatte. William ergänzte den Auftritt seiner Frau perfekt in einer dunkelroten Samtjacke, die farblich zu Kates Samtgürtel und Clutch passte.

Die Diamant-Ohrringe, die Kate bei der glamourösen Veranstaltung trug, haben eine bewegte Geschichte. Ursprünglich gehörten sie Dame Margaret Greville, der Tochter eines erfolgreichen Brauers, die sie zweimal umarbeiten ließ und 1942 der damaligen Queen Consort Elizabeth vermachte. Die Schmuckstücke bestehen aus verschiedenen Diamantschliffen und wurden von Elizabeths Eltern, König George VI. und Queen Elizabeth, als Hochzeitsgeschenk weitergereicht. Auch das Armband am Handgelenk der Prinzessin ist von royaler Bedeutung: Es wurde aus einer Tiara gefertigt, die einst Prinzessin Alice von Battenberg gehörte und die sie von ihrem Onkel Zar Nikolaus II. von Russland erhalten hatte.

Im vergangenen Jahr hatten William und Kate die BAFTA-Verleihung noch ausgelassen und stattdessen mit ihren drei Kindern George, Charlotte und Louis einen Urlaub auf der Karibikinsel Mustique verbracht. Dieses Mal entschieden sie sich für die glamouröse Preisverleihung, bei der sie neben zahlreichen Hollywood-Stars wie Leonardo DiCaprio (51), Timothée Chalamet (30), Emma Stone (37), Cillian Murphy (49), Glenn Close (78) und Ethan Hawke (55) über den roten Teppich flanierten. Die Schwarze-Krawatte-Veranstaltung wurde von Schauspieler Alan Cumming (61) moderiert. William verriet bei der Veranstaltung, dass er den Film "One Battle After Another" gesehen habe und dieser "sehr gut" gewesen sei, während Kate ihre Begeisterung für einen Film von Chloe Zhao zum Ausdruck brachte.

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William bei den BAFTA Film Awards 2026

Getty Images Catherine, Princess of Wales, bei den BAFTA Awards in der Royal Festival Hall in London, 22. Februar 2026

Getty Images Ankunft der Royals bei den Bafta Film Awards 2026 in London