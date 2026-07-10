Nanu: Shah Rukh Khan wollte "nie wieder" mit Kajol arbeiten

Bollywood-Legende Shah Rukh Khan (60) hat eine überraschende Anekdote über seine allererste Begegnung mit Schauspielkollegin Kajol (51) geteilt. In der Talkshow "The Kapil Sharma Show" erinnerte er sich daran, wie er die Schauspielerin beim Dreh zu ihrem gemeinsamen Film "Baazigar" kennengelernt hatte und sie miteinander arbeiteten – und das unter anderem ausgerechnet am Morgen des 1. Januars. Er sei an jenem Neujahrsmorgen mit einem ordentlichen Kater am Set erschienen, während Kajol, die bekanntermaßen früh ins Bett geht, bestens gelaunt und voller Energie gewesen sei. Eine Kombination, die dem Schauspieler damals alles andere als recht war.

Shah Rukh erzählte in der Sendung, dass er für den 1. Januar eine eiserne Regel habe: "Man muss am 1. Januar arbeiten, ob man dazu in der Lage ist oder nicht." Am Set sei die Stimmung bei ihm und der Crew entsprechend angespannt gewesen. Kajol dagegen sei "sehr energiegeladen" gewesen – so sehr, dass sie einen Maskenbildner gefragt habe: "Euer Held ist sehr still. Redet er nicht?" Shah Rukh nahm ihr die gute Laune so übel, dass er sich damals fest vornahm, nie wieder mit ihr zusammenzuarbeiten. "Ich sage euch die Wahrheit. Ich schwöre es. Ich hatte damals entschieden: 'Ich werde nie wieder mit diesem Mädchen arbeiten'", verriet er in der Show.

Aus diesem Vorhaben wurde natürlich nichts. Shah Rukh und Kajol wurden nach "Baazigar" zu einem der beliebtesten Duos des Bollywood-Kinos und standen noch für zahlreiche weitere Produktionen gemeinsam vor der Kamera, darunter Kultfilme wie "Dilwale Dulhania Le Jayenge" und "Kuch Kuch Hota Hai". Die Freundschaft der beiden ist zudem für ihre humorvolle Note bekannt – so sorgten sie einst auch beim Dreh zu "My Name Is Khan" mit einem Taxifahrer für einen Lacher, als Shah Rukh in einem YouTube-Video auf die Frage, ob sie verheiratet seien, scherzhaft antwortete: "Ja, wir laufen von zu Hause weg und heiraten."

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Imago Kajol und Shah Rukh Khan bei der Berlinale-Premiere von "My Name Is Khan" 2010

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Instagram / kajol Shah Rukh Khan und Kajol bei den Filmfare Awards 2025

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Getty Images Kajol und Shah Rukh Khan, November 2015