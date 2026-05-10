"Kann dich schwängern": Shah Rukhs Angebot an Preity Zinta

Ein altes Video von Shah Rukh Khan (60) und Preity Zinta (51) sorgt derzeit für hitzige Debatten im Netz. Der Clip, der bereits mehrere Jahre alt ist, zeigt die beiden Bollywood-Stars bei einem gemeinsamen öffentlichen Auftritt. Wie in dem Video unter anderem auf X zu sehen ist, fragt Shah Rukh Khan die Schauspielerin darin zunächst, ob sie ein Kind erwarte – eine Frage, die Preity sichtlich überrascht und zum Erröten bringt. Sie lacht verlegen, woraufhin er nachlegt: "Ich kann das tun. Ich kann dich schwängern." Der Clip ist nun erneut auf Social Media aufgetaucht und geht viral.

Die Reaktionen im Netz sind gespalten. Viele Nutzer empfinden Shah Rukhs Kommentar als eindeutig zu weit gegangen. "Das ist anstößiges und vulgäres Verhalten", schrieb ein User. Ein anderer kommentierte: "Sie wirkt unwohl. Das sollte nicht normalisiert werden, auch nicht als Witz." Auf der anderen Seite verteidigen einige Fans den Schauspieler und argumentieren, der Kommentar sei aus dem Zusammenhang gerissen worden. Die beiden hätten schließlich stets ein freundschaftliches Verhältnis gepflegt und es handle sich offensichtlich um einen Scherz.

Shah Rukh und Preity verbindet eine langjährige gemeinsame Geschichte auf der Leinwand. Sie standen unter anderem für die Filme "Dil Se", "Kal Ho Naa Ho", "Veer Zaara" und "Kabhi Alvida Naa Kehna" gemeinsam vor der Kamera. Preitys Verhältnis zu Kolleginnen sorgte zuletzt ebenfalls für Aufsehen. Vor neun Monaten wurde ein älterer Auftritt von Preity bei "Koffee With Karan" zum Gesprächsthema, in dem sie mit Gerüchten über angeblichen Zoff in Bollywood aufräumte. Karan Johar sprach sie dabei auf einen Spruch von Rani Mukerji (48) an, die einst witzelte, Preity solle weniger reden. Preitys Konter kam lachend: "Jedes Mal, wenn ich Rani treffe, mache ich einen Reißverschluss an meinem Mund und sage nichts."

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Getty Images Shah Rukh Khan und Preity Zinta bei der Premiere von "Veer-Zaara" in Paris, 26. April 2006

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Getty Images Preity Zinta und Shah Rukh Khan bei einer Pressekonferenz in Kapstadt, 16. April 2009

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Getty Images Rani Mukerji und Preity Zinta, September 2010