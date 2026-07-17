Gewusst? Shah Rukh Khan isst oft nur eine Mahlzeit am Tag

Shah Rukh Khan (60) gehört seit Jahrzehnten zu den größten Filmstars Bollywoods – doch während viele Promis mit aufwendigen Ernährungsplänen und Trend-Diäten für Schlagzeilen sorgen, setzt der indische Superstar auf eine Routine, die selbst seine Fans überrascht. Gegenüber The Guardian verriet er, dass er häufig nur eine einzige Mahlzeit pro Tag zu sich nimmt. Das sei keine Form von Intervallfasten und auch keine ärztliche Empfehlung, betonte Shah Rukh – sondern schlicht eine persönliche Entscheidung. Einen entscheidenden Einfluss habe dabei sein ungewöhnlicher Arbeitsrhythmus: Der Schauspieler arbeitet regelmäßig bis tief in die Nacht, was seinen gesamten Tagesablauf – und damit auch sein Essverhalten – prägt.

Was auf seinem Teller landet, ist dabei kaum weniger ungewöhnlich als die Häufigkeit seiner Mahlzeiten. Shah Rukh greift immer wieder auf dieselben Lebensmittel zurück: gegrilltes Hähnchen, Brokkoli, Sprossen und kleine Portionen Dal. Aufwendige Gerichte oder kulinarische Experimente sucht er nicht – stattdessen setzt er auf einfache Hausmannskost, die er sich nach eigenen Angaben auch selbst zubereitet und ans Set mitnimmt. Abwechslung auf dem Teller ist für ihn kein Ziel; Beständigkeit und Verlässlichkeit stehen für ihn klar im Vordergrund.

Doch hinter der disziplinierten Routine steckt auch eine sehr persönliche Geschichte. Vor einigen Monaten sprach Shah Rukh bei einem Event in Dubai so offen wie selten über den Moment, der sein Leben geprägt hat: den frühen Tod seiner Eltern. Im Gespräch mit Farah Khan sagte er: "Mein lebensverändernder Moment, Farah, war das Versterben meiner Eltern in sehr jungen Jahren. Ich dachte, sie seien Sterne am Himmel geworden, und sie würden mich nicht mehr sehen." Diese Vorstellung habe ihn bis heute begleitet. Er habe laut News18 nach oben geblickt, während er unten auf der Erde umso verbissener weitergearbeitet habe.

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Getty Images Shah Rukh Khan, Dezember 2015

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Getty Images Shah Rukh Khan, April 2016

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Getty Images Shah Rukh Khan, Mai 2025