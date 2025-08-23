Aryan Khans Arbeitsmoral sorgt für Beschwerden bei Shah Rukh

Aryan Khan (27), Sohn des gefeierten Bollywood-Stars Shah Rukh Khan (59), feierte sein Regie- und Drehbuchdebüt mit der neuen Netflix-Serie "The Ba**ds Of Bollywood". Auf einem glamourösen Event in Mumbai stellte der Nachwuchsregisseur die Serie vor, in der Lakshya, Sahher Bambba und Bobby Deol wichtige Rollen übernehmen. Letzterer sorgte für Lacher, als er berichtete, wie Aryan das gesamte Team forderte. "Er hat uns echt überarbeitet", scherzte der Schauspieler und erinnerte sich laut News18 an die intensiven Drehtage. Shah Rukh, der selbst auf dem Event sprach, ergänzte lachend, wie sehr Aryan die Stars zur Verzweiflung trieb: "Bobby hat mich sogar angerufen und gebeten, zum Set zu kommen, damit er nach Hause gehen kann."

Neben der strengen Arbeitsethik des jungen Regisseurs betonte Bobby jedoch immer wieder die beeindruckende Vision, die Aryan für die Serie entwickelte. Er schilderte, dass Aryan ihm bei einem ersten Treffen das Drehbuch in einer siebenstündigen Sitzung vorgetragen habe, obwohl Bobby bereits zugesagt hatte, Teil des Projekts zu sein. Der Schauspieler zeigte sich tief beeindruckt von Aryans Engagement und gestand: "Ich dachte, er würde es uns leicht machen, aber er hat uns wirklich hart arbeiten lassen. Trotzdem hat er das Beste aus jedem von uns herausgeholt." Shah Rukh teilte diese Bewunderung und dankte Bobby herzlich dafür, wie er gemeinsam mit Aryan dieses Projekt realisiert habe.

Schon wenige Tage vor dem offiziellen Launch sorgte Aryan mit dem ersten Teaser zu "The Ba**ds Of Bollywood" für Furore. Bollywood-Fans waren begeistert von seiner markanten Stimme und dem Auftritt vor der Kamera – viele fühlten sich dabei an Shah Rukh erinnert. "Wie eine jüngere Version von Shah Rukh Khan!", hieß es auf X. Zahlreiche Online-Kommentare feierten nicht nur Aryans Ausstrahlung, sondern stellten fest, dass er offenbar das Talent seines berühmten Vaters geerbt hat. "Wie kann jemand in so kurzer Zeit so viel Ausstrahlung zeigen?", fragte sich ein User. Damit bewies Aryan eindrucksvoll, wie der Nachwuchsregisseur schon jetzt mitten in die Fußstapfen seines Vaters tritt und gleichzeitig mit seiner Show eigene neue Akzente setzt.

Getty Images Shah Rukh Khan und sein Sohn Aryan Khan, August 2025

Getty Images Bobby Deol, Februar 2023

IMAGO / NurPhoto Aryan Khan, April 2023

