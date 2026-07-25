Details: An den Orten wird Shah Rukh Khans "King" gedreht

Shah Rukh Khans (60) mit Spannung erwarteter Action-Thriller "King" befindet sich in der finalen Drehphase. Der letzte große internationale Drehabschnitt soll laut News18 im August in den USA stattfinden. Das Produktionsteam ist derzeit damit beschäftigt, konkrete Drehorte in den Vereinigten Staaten sowie in verschiedenen Ländern Südamerikas zu scouten. Ziel ist es, bislang wenig gezeigte Schauplätze auf die Leinwand zu bringen – Regisseur Siddharth Anand und Shah Rukh sollen laut einem Insider bewusst nach "unbekannten Locations" suchen.

Bevor es in die USA geht, hat das Team bereits jede Menge Material im Kasten. Im April und Mai wurde wochenlang in Georgien gedreht, wo zentrale Action- und Dramatikszenen entstanden. Davor gab es einen großen Drehblock im Mehboob Studio in Mumbai. Hinzu kam ein sechstägiger Action-Drehabschnitt in den Yash Raj Studios, ebenfalls in Mumbai, bei dem die Crew teilweise bis 4:30 Uhr morgens vor der Kamera stand. Shah Rukh selbst war dabei vier Tage im Einsatz. Für die aufwendigen Actionsequenzen wurde intensiv mit Green-Screen-Technologie gearbeitet, die anschließend per VFX weiterentwickelt werden sollen. Sobald der US-Dreh abgeschlossen ist, beginnt die umfangreiche Postproduktion – von Schnitt über Visual Effects bis hin zum Sounddesign.

Neben Shah Rukh steht in "King" auch seine Tochter Suhana Khan (26) vor der Kamera – in einer Hauptrolle. Bisherigen Berichten zufolge spielt sie eine Schülerin des Charakters ihres Vaters, der als erfahrener Auftragskiller in der Unterwelt operiert. Die Zusammenarbeit der beiden am Set soll dabei ausgesprochen professionell verlaufen: Kollege Saurabh Shukla berichtete laut Hindustan Times, dass Shah Rukh seine Tochter am Set wie eine gleichberechtigte Kollegin behandelt habe. Produziert wird der Film von Red Chillies Entertainment und Marflix Pictures. Mit von der Partie sind außerdem Deepika Padukone (40), Abhishek Bachchan (50), Anil Kapoor und Rani Mukerji (48).

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Getty Images Shah Rukh Khan, Mai 2025

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Getty Images Shah Rukh Khan und Deepika Padukone, Januar 2023

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Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri Khan und Tochter Suhana Khan, Juli 2024