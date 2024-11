Shah Rukh Khans Sohn Aryan kündigt Regiedebüt auf Netflix an

Es gibt spannende Neuigkeiten aus der indischen Filmbranche! Wie Netflix am Montag beim International Showcase bekannt gab, wird es eine Zusammenarbeit mit Shah Rukh Khans (59) Unternehmen Red Chillies Entertainment sowie dem Sohn des Bollywood-Stars an einer neuen Serie geben. Dieses bisher namenlose Projekt stellt somit das lang erwartete Regiedebüt von Aryan Khan (27) dar. Der Streaminganbieter verkündet nun dazu Folgendes: "Die Serie verbindet eine risikoreiche Geschichte mit selbstbewusstem Humor, Cameos aus Blockbustern und überlebensgroßen Charakteren für eine unvergessliche, augenzwinkernde Sicht auf das indische Kino." Zudem sei Netflix India begeistert von der Zusammenarbeit sowie von Aryans kühner und dynamischer Regiearbeit.

Der stolze Papa des angehenden Regisseurs betont in diesem Rahmen auch seine große Vorfreude auf die Serie: "Es ist eine einzigartige Erzählung, die von Aryan, vielen leidenschaftlichen Köpfen und dem Team von Red Chillies Entertainment zum Leben erweckt wird. Diese Serie wird voller Herz, Tatendrang und einer Menge Unterhaltung sein." Die groß angekündigte Produktion soll voraussichtlich 2025 erscheinen. Es ist das mittlerweile sechste Projekt zwischen Netflix und Red Chillies Entertainment.

Wenn es nach den schlauen Köpfen hinter den großen Bollywood-Produktionen ginge, sollte Aryan am liebsten auch direkt vor der Kamera stehen. In die Fußstapfen seines erfolgreichen Vaters zu treten und Schauspieler zu werden, kommt seinem Spross derzeit jedoch nicht in den Sinn. Eine Quelle enthüllte gegenüber Pinkvilla, dass die Top-Produzenten und -Regisseure die Hoffnung aber nicht aufgeben: "Jeder, der Aryan getroffen hat, ist der Meinung, dass er die Persönlichkeit und Ausstrahlung hat, um der Star zu werden, auf den die Branche wartet."

Anzeige Anzeige

Getty Images Shah Rukh Khan mit seiner Frau Gauri Khan und Tochter Suhana Khan, Juli 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Aryan Khan, Gauri Khan, AbRam Khan und Shah Rukh Khan

Anzeige Anzeige