Cosimo Citiolo wusste nicht, wofür er zum "Promi-Büßen" muss

Realitystar Cosimo Citiolo (45) zieht in die neue Staffel von Das große Promi-Büßen ein, doch zu Hause sorgt seine Teilnahme noch für große Fragezeichen. Im Interview mit Blitzlichtgewitter verriet seine Frau Nathalie Gaus (35) jetzt, dass Cosimo selbst offenbar keinen blassen Schimmer hatte, wofür er in dem Format überhaupt antreten soll. "Warum ist Cosimo bei 'Promi-Büßen'? Wer kann uns die Frage beantworten?", fragte Nathalie im Gespräch schließlich auch die Interviewerin. Laut Nathalie habe ihr Angetrauter am Anfang selbst "keine Ahnung" gehabt, welche Verfehlungen ihm Olivia Jones (56) in der "Runde der Schande" wohl vorhalten wird.

Als mögliche Schandtat brachte Nathalie die bekannte Freizügigkeit des Italo-Schwaben ins Spiel: "Wir haben nur vermutet, weil er sich immer auszieht. Aber ist es wirklich so schlimm?" Im weiteren Verlauf des Gesprächs wurden dann noch weitere potenzielle Sünden diskutiert. So kam etwa Cosimos frühere Spielsucht zur Sprache, wobei Nathalie direkt klarstellte, dass dieses Kapitel schon länger hinter ihm liege: "Die ist zum Glück schon seit einigen Jahren beendet." Ohnehin fände sie eine Sucht als Begründung für die Teilnahme unsinnig: "Dafür sollte man nicht büßen, glaube ich. Es ist eine Krankheit."

Auch auf TikTok rätseln die Zuschauer inzwischen intensiv darüber, was genau die Produktionsleitung gegen den "Checker vom Neckar" in der Hinterhand hat. In den Kommentaren werden neben seinen nackten Tatsachen vor allem seine legendären Photoshop-Fails und Ausraster in diversen Shows genannt. Gedreht wird die neue Staffel diesmal am österreichischen Erzberg, wo die Promis im kargen Camp ihre Fehltritte aufarbeiten müssen. Neben Cosimo sind unter anderem Georgina Fleur (36), Nadja Großmann und Eike Immel (65) dabei. Eine spannende Neuerung gibt es ebenfalls: Die Zuschauer können diesmal über die Joyn-App direkt Einfluss auf das Geschehen nehmen. Für Cosimo dürfte das Experiment also gleich doppelt unberechenbar werden.

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RTLZWEI Cosimo Citiolo unter der "Kampf der RealityAllstars"-Dusche

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IMAGO / STAR-MEDIA Cosimo Citiolo und seine Frau Nathalie Gaus, Dezember 2025

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Instagram / cosimoofficial Realitystar Cosimo Citiolo auf einem von ihm selbst hochgeladenen Foto