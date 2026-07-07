Momfluencerin Anna Miltina gibt beim "Promi-Büßen" TV-Debüt

Sie ist im Netz vor allem als Momfluencerin bekannt – jetzt wagt sich Anna Miltina auf komplett neues Terrain. Die gebürtige Lettin gibt in der fünften Staffel von Das große Promi-Büßen ihr TV-Debüt und trifft dabei im Camp auf gestandene Realitystars wie Georgina Fleur (36), Cosimo Citiolo (45), der nicht wusste, warum er büßen sollte, und Aleks Petrovic (35). Die neue Staffel ist ab Herbst 2026 kostenlos beim Streamingdienst Joyn zu sehen. Dass Anna die Dreharbeiten in Österreich bereits hinter sich gebracht hat, machte sie selbst auf TikTok öffentlich: Nach zwölf Tagen Camp habe sie sich sehr auf eine Dusche gefreut und zudem extrem viel abgenommen. Ihr erstes Comeback-Ritual an der Tankstelle? Eine Tüte Chips und eine Dose Red Bull – mit Zucker natürlich.

Anna ist seit 2021 auf Social Media aktiv und hat sich vor allem auf TikTok und YouTube eine treue Fangemeinde aufgebaut – mit rund 380.000 Followern auf TikTok und 125.000 Abonnenten auf YouTube. Was Annas Content von anderen Mama-Accounts unterscheidet, ist seine Freizügigkeit: Ihre beiden Kinder Arda und Aleyna – liebevoll "Aloni" gerufen – sind in nahezu jedem Video präsent. Geburtstage werden dabei besonders groß gefeiert: Aleyna durfte sich zum Geburtstag in einem Spielwarenladen für rund 1.000 Euro austoben, Sohn Arda bekam Sneaker von Louis Vuitton – die allerdings wegen einer falschen Größe zurückgingen. Genau dieser offene Umgang mit ihrem Familienleben sorgt jedoch auch für Kritik. Viele Beobachter bemängeln, dass Anna die Privatsphäre ihrer Kinder kaum schützt: Gesichter werden nicht verpixelt, Wohnort und Freizeitaktivitäten der Kinder sind öffentlich einsehbar.

Im März 2025 sorgte sie mit einem Video für Wirbel, in dem sie Koreanisch als "Geheimsprache" bezeichnete. Reaktionen aus der Community ließen nicht lange auf sich warten, der Clip wurde als kulturell unsensibel und rassistisch kritisiert. Ihr eigenes Privatleben schirmt die Influencerin unterdessen konsequent ab: Über Alter, Ausbildung oder Beziehungsstatus schweigt Anna. Immerhin: In einem TikTok-Video ließ sie durchblicken, dass sie fünf Sprachen beherrscht – Lettisch, Russisch, Englisch, Türkisch und Deutsch. Ob diese Vielseitigkeit im Camp hilft, bleibt abzuwarten. Fest steht: Mit "Das große Promi-Büßen" bekommt Anna eine Bühne weit jenseits ihrer Kommentarspalten – und reichlich Stoff zum Büßen.

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Joyn/Nikola Milatovic Anna Miltina bei "Das große Promi-Büßen"

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Joyn/Nikola Milatovic Der Cast von "Das große Promi-Büßen", 2026

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Instagram / annamiltina Momfluencerin Anna Miltina

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