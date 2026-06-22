Überraschung: Die Fans dürfen beim Promi-Büßen mitbestimmen

Die fünfte Staffel von Das große Promi-Büßen wird gerade gedreht – und erstmals dürfen auch die Zuschauer aktiv ins Geschehen eingreifen. Am rauen österreichischen Erzberg schwitzen die diesjährigen Kandidaten bereits im spartanischen Camp und stellen sich ihren Sünden. Mit dabei sind unter anderem Georgina Fleur (36), Cosimo Citiolo (45), Realitystar Nadja Großmann und Ex-Nationaltorwart Eike Immel (65). Wie der Sender Joyn jetzt bekannt gegeben hat, können Fans über die Joyn-App direkt mitbestimmen, was den Promis im Camp blüht.

Die neue Interaktions-Funktion gibt den Zuschauern dabei erstaunlich viel Macht: Per Voting lässt sich etwa entscheiden, welches Topping die Kandidaten auf ihr karges Essen bekommen – zur Auswahl stehen beispielsweise eine einzelne Kirschtomate, eine Banane als Nachtisch, eine Prise Zimt oder ein winziges Gläschen Zucker. Das klingt nach einer Kleinigkeit, kann für die Promis im entbehrungsreichen Camp aber durchaus den Unterschied machen. In den kommenden Wochen sollen die Abstimmungen außerdem Challenges, Strafen und Belohnungen umfassen. Wer leiden muss und wer kurz durchatmen darf, entscheiden damit auch die Fans. Zu sehen sein werden die Auswirkungen der Votes dann ab Herbst, wenn die Staffel kostenlos auf Joyn ausgestrahlt wird.

Für die prominenten Teilnehmer bedeutet der Dreh am Erzberg nicht nur Verzicht auf Luxus, sondern auch eine sehr persönliche Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. Olivia Jones (56), die in Interviews offen über ihre eigene schwierige Jugend gesprochen hat, fungiert dabei als strenge, aber direkte Gesprächspartnerin im Beichtstuhl. Während draußen am Lagerfeuer gestritten, gelacht oder geweint wird, geht es im Gespräch mit der Moderatorin darum, Verantwortung für frühere Fehltritte zu übernehmen und eine andere Seite von sich zu zeigen. Die Folgen vergangener Staffeln sind bereits bei Joyn abrufbar – dort konnten die Zuschauer sehen, wie aus hitzigen Konfrontationen teilweise intensive Gespräche und neue Einsichten zwischen den Campbewohnern entstanden.

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Joyn/Nikola Milatovic Der Cast von "Das große Promi-Büßen", 2026

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"Kampf der RealityAllstars, RTL II Cosimo schmeißt Georgina raus

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Joyn Olivia Jones bei "Das große Promi-Büßen"

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