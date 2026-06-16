Wegen der Teufelshörner? Aleks' "Promi-Büßen"-Post ist weg

Rätselraten um Aleksandar Petrovic (35) und seine Teilnahme an Das große Promi-Büßen: Der Realitystar war bereits offiziell als Kandidat der neuen Staffel bestätigt worden – Joyn hatte ihn zusammen mit den anderen Teilnehmern auf seiner Instagram-Seite vorgestellt. Doch der entsprechende Post ist plötzlich und ohne Erklärung verschwunden. Fans haben das Fehlen sofort bemerkt und machen sich seitdem in den Kommentaren der anderen Kandidaten-Beiträge Luft: "Hat der Herr das Format freiwillig verlassen oder warum ist sein Beitrag auf dieser Seite verschwunden?", fragt ein Nutzer. Ein anderer kommentiert schlicht: "Und weg ist er."

Die Fans haben auch bereits eine Theorie parat, warum Aleks' Post gelöscht wurde: In den Kandidatenbildern ist hinter jedem Teilnehmer ein Symbol mit Teufelshörnern und Pfeilschwanz zu sehen – ein Sinnbild für die TV-Eskapaden der jeweiligen Person. Da der Realitystar in seinen Social-Media-Inhalten immer wieder seinen tiefen Glauben zeigt, vermuten viele, dass genau dieses Symbol der Auslöser war. "Ich habe nur drauf gewartet, dass Aleks oder sein Bruder sein Bild mit den Teufelshörnern entfernen lässt", schreibt ein User. Auch Ex-Kandidat Serkan Yavuz (33) ist das Verschwinden des Posts aufgefallen und hat sich dazu geäußert. "Ich kann mir nicht vorstellen, selbst wenn er abgebrochen hat oder nicht angetreten ist oder vielleicht aus anderen Gründen nicht rein ist, dass man ihn runternimmt. Was hat das zu bedeuten? Vielleicht wegen der Teufelshörner? Kann mir schon vorstellen, dass er sich das in den Vertrag schreiben lassen hat", so der Ex-Kandidat. Joyn hat sich zu dem Vorfall bisher nicht geäußert.

Aleks war einer von zehn Kandidaten, die für die neue Staffel von "Das große Promi-Büßen" angekündigt worden waren. Gemeinsam mit Stars wie Georgina Fleur (36), Cosimo Citiolo (45) und Ex-Nationaltorwart Eike Immel (65) sollte er an den österreichischen Erzberg reisen und sich dort der Konfrontation mit seinen TV-Fehltritten stellen. Moderiert wird das Format erneut von Olivia Jones (56), die die Teilnehmer in der berüchtigten "Runde der Schande" empfängt. Die fünfte Staffel soll ab Herbst 2026 kostenfrei auf Joyn zu sehen sein.

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RTL Aleks Petrovic bei "Prominent getrennt"

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Joyn/Nikola Milatovic Der Cast von "Das große Promi-Büßen", 2026

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Imago Olivia Jones beim Reality Award 2026 im Maritim Hotel Bonn

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