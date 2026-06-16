Diese Stars ziehen 2026 ins Camp bei "Das große Promi-Büßen"

Das große Promi-Büßen kehrt 2026 zurück: Im Herbst ziehen zehn skandalgeprüfte Stars für die neue Staffel an den österreichischen Erzberg. Wie Joyn jetzt bekannt gibt, sind Ex-Nationaltorwart Eike Immel (65), Georgina Fleur (36), Cosimo Citiolo (45), Nadja Großmann, Raffaela Raab, Marwin Klute (29), Aleksandar Petrovic (35), Sahel, Melissa Hofman und Momfluencerin Annamiltina mit dabei. Dort müssen sie sich der öffentlichen Konfrontation mit ihren Fehltritten stellen. Durch das Format führt erneut Olivia Jones (56), die den Teilnehmern in der berüchtigten "Runde der Schande" ordentlich den Kopf waschen soll. Die fünfte Staffel wird ab Herbst 2026 kostenfrei auf Joyn zu sehen sein.

Vor allem Eike dürfte für Gesprächsstoff sorgen. Der frühere Nationaltorwart, der einst für Deutschland bei zwei Weltmeisterschaften und zwei Europameisterschaften auflief, macht inzwischen wegen Betrugsvorwürfen in über 100 Fällen Schlagzeilen. Aber auch die anderen Teilnehmer bringen reichlich Reality-Zündstoff mit. Georgina ist seit Jahren für hitzige TV-Momente bekannt, Cosimo gilt als impulsiver Dauerprovokateur und Nadja fiel bereits durch Streit, Beleidigungen und Gerüchte auf. Dazu kommen Raffaela, die als "militante Veganerin" im Netz polarisiert, sowie Aleks und Marwin, die nach ihrem Auftritt bei Temptation Island VIP mit kontroversen Aussagen und Eifersuchtsdramen in Erinnerung blieben. Komplettiert wird das Feld von Sahel, Melissa und Annamiltina, die ebenfalls schon mit umstrittenen Aktionen für Schlagzeilen sorgten.

Dass Aleks und Marwin bei "Das große Promi-Büßen" landen könnten, war zuletzt bereits Thema, nachdem Janin Ullmann (44) in einem Instagram-Clip auffällig über genau diese beiden Namen gesprochen hatte. Nun ist klar: Die Spekulationen haben sich bestätigt. Für das Realityduo wird das Wiedersehen mit ihrer TV-Vergangenheit damit besonders spannend. Auch insgesamt setzt die Show erneut auf Kandidaten, die bereits in anderen Formaten mit zwischenmenschlichen Eskalationen, emotionalen Konflikten oder heftig diskutierten Aussagen aufgefallen sind. Produziert wird "Das große Promi-Büßen" wieder von Banijay Productions Germany.

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Joyn/Nikola Milatovic Der Cast von "Das große Promi-Büßen", 2026

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IMAGO / Sportfoto Rudel Eike Immel, ehemaliger Fußballprofi

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Imago Raffaela Raab, alias Die Militante Veganerin, demonstriert auf der Gamescom 2023